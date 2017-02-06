Продан рассказала, что нужно Украине для успешного сотрудничества с США

Сегодня, 17:43

Американские политики и эксперты после встреч с украинскими коллегами настаивали на партнерских взаимовыгодных отношениях, отметила нардеп

Оксана Продан. Фото: Facebook
Оксана Продан. Фото: Facebook

Украина должна перестать просить у США и начать предлагать взаимовыгодное сотрудничество, чтоб быть интересной новой американской администрации. Об этом рассказала в интервью "Апострофу" народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Оксана Продан.

Она отметила, что американские политики и эксперты после встреч с украинскими коллегами настаивали на партнерских взаимовыгодных отношениях, а не на односторонней помощи.

"Мы должны сформировать четкие партнерские предложения о том, как нам дальше двигаться по ключевым направлениям – ключевым и для Киева, и для Вашингтона… Те встречи, которые состоялись, говорят о том, что Украина интересна США. Новая команда в Вашингтоне настроена работать с Украиной, но для этого наша страна должна делать ответные шаги", – рассказала Продан.

По ее словам, Украина должна быть не просителем, а партнером.

"Украина должна предлагать миру, Штатам свои возможности, показать путь, как мы можем развивать наши отношения и решать проблемы. Решать, а не создавать. Всем нужны решения, а не проблемы", – добавила нардеп.

Как стало известно, американские конгрессмены повторно внесли на рассмотрение Палаты представителей американского конгресса законопроект в поддержку Украины STAND for Ukraine Act, который до конца прошлого года не успел пройти процедуры утверждения в Сенате США. Новый проект закона, зарегистрированный под номером H. R. 830, носит название: "О сдерживании, предотвращении и прекращении российской агрессии в Украине, помощи демократическим преобразованиям в Украине, а также других целях".
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