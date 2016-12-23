Прокуратура может допросить Берлускони из-за Крыма
Сотрудники крымской прокуратуры просят Италию дать разрешение на допрос их бывшего премьера
Крымская прокуратура намерена допросить бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони по делу о посещении оккупированного Крыма в 2015 году, сообщает NewsOne со ссылкой на прокуратуру.
Отмечается, что допрос связан с посещением бывшим итальянским политиком Крыма вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.
"В рамках уголовного производства 19 декабря прокуратурой Автономной Республики Крым было направлено международно-правовое поручение в Республику Италия относительно проведения допроса экс-премьера Италии Сильвио Берлускони по поводу посещения им в сентябре 2015 года государственного концерна "Национальное производственно-аграрное объединение "Массандра" и дегустации коллекционного вина Херес-де-ла-Фронтера", – пояснили в ведомстве.
Как сообщалось, 11 сентября 2015 года президент России Владимир Путин и экс-премьер Италии Сильвио Берлускони посетили временно оккупированные Автономную Республику Крым и г. Севастополь.
В МИД Украины осудили такую поездку и подчеркнули, что эта поездка происходит без согласования с украинской стороной и в нарушение установленного порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. "Этот визит в оккупированный Крым является очередной попыткой РФ любой ценой легитимизовать незаконную оккупацию и проявлением неуважения к государственному суверенитету Украины", – подчеркивается в заявлении.
В украинском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что действия итальянского политика идут в разрез с политикой Европейского Союза относительно осуждения действий России и непризнание незаконной оккупации Автономной Республики Крым.
Позже Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны итальянскому политику.
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