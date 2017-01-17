Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости политики Новости политики
Промедление в вопросе безвиза с ЕС подрывает веру украинцев в Европу – Порошенко http://www.segodnya.ua/img/article/7888/58_main.1484614389.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/58_tn.1484614389.jpg Политика По словам Президента, дальше откладывать – вопиюще несправедливо

Промедление в вопросе безвиза с ЕС подрывает веру украинцев в Европу – Порошенко

Сегодня, 02:52

По словам Президента, дальше откладывать – вопиюще несправедливо

Петр Порошенко, фото Администрация Президента
Петр Порошенко, фото Администрация Президента

Президент Украины Петр Порошенко напоминает, то официальный Киев выполнил все критерии Евросоюза и украинцы должны получить право безвизовых поездок в страны ЕС.

"Благодаря нашим совместным усилиям в 2016 году удалось найти формулу для разблокирования ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС. В 2017 году мы должны наконец решить этот вопрос. Во-первых, должны сделать Соглашение об ассоциации юридически свершившимся фактом. Во-вторых, украинцы должны, наконец, получить право осуществлять безвизовые поездки в страны ЕС", – заявил он на встрече с иностранными послами, аккредитованными в Украине, сообщает пресс-служба главы государства в понедельник.

При этом Порошенко подчеркнул, что "и первый, и второй вопросы уже филигранно отшлифованные, все обязательства выполнены, все критерии достигнуты".

"Дальше откладывать – вопиюще несправедливо, потому, что украинцы заплатили высокую цену. И опасно, так как дальнейшие ничем не аргументированные промедления подрывают веру украинцев в Европу, чего, собственно, и добивается Россия".
президент, украинцы, ЕС, вопрос, обязательства, соглашение об ассоциации, Петр Порошенко, критерии, безвиз

Вы сейчас просматриваете новость "Промедление в вопросе безвиза с ЕС подрывает веру украинцев в Европу – Порошенко". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Twitter Арсена Авакова

Украина выполнила все необходимые для безвиза условия - Аваков

Сегодня, 00:26

К подобному мнению глава МВД пришел вместе с послом ЕС в Украине Зьюгом Мингарелли

Украина

Хьюг Мингарелли. Фото: rbc.ua

Безвизовый режим для Украины будет, украинцы его заслуживают - посол ЕС

13 Января, 20:19

Мингареллы отметил: решение ЕС по визовое либерализации для Грузии показывает, что Евросоюз "движется в правильном направлении"

Мир

Грузия ждет "безвиза" с ЕС. Фото: sputnik-georgia.ru

Грузия стала еще ближе к "безвизу": Комитет Европарламента одобрил соглашение

12 Января, 13:09

Голосование по соглашению ЕП и Совета ЕС состоится на заседании Европарламента в феврале

Политика

Украина может получить безвизовый режим с ЕС после выборов во Франции. Фото: focus.ua

Когда Украина получит безвизовый режим с ЕС: в МИД установили сроки

10 Января, 12:48

Ориентиром отмены виз выступают выборы во Франции

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.