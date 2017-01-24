Противник Украины и Грузии в ЕС: что мы знаем про кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона

Одним из фаворитов президентской гонки-2017 во Франции является экс-премьер министр Франсуа Фийон. По данным опросов, Фийон победит ультраправого кандидата Марин Ле Пен, если они оба выйдут во второй тур выборов в мае.



Интересно, что в интервью Le Monde он заявил: "Надо просто признать, что ни Украина, ни Грузия не могут вступить в ЕС и в НАТО".

Франсуа Фийон. Фото: facebook.com/fillon.francois

Что мы знаем о Франсуа Фийоне?

Франсуа Фийон – член парламента и кандидат в президенты от правоцентристской партии "Республиканцы". За свою политическую карьеру Фийон сменил несколько министерских портфелей – был министром труда и министром образования в правительстве Жан-Пьера Раффарена. При президенте Николя Саркози Фийон возглавил правительство Франции и находился на этом посту все пять лет президентского срока первого.

В ноябре 2016 года по итогам внутрипартийных выборов был выдвинут кандидатом в президенты Франции. На сегодняшний день его кандидатура рассматривается в качестве наиболее вероятного победителя выборов, которые состоятся в апреле-мае 2017 года.

В ходе дебатов перед вторым туром внутрипартийных праймериз Фийон назвал абсурдной политику нынешнего президента Франсуа Олланда по отношению к России. По его мнению, с крупнейшей в мире страной и ядерной державой "нельзя обходиться таким образом". Он добавил, что в сложившейся ситуации необходимо сесть за стол переговоров и восстановить утраченные связи. В международной политике Фийон намерен добиваться, чтобы Франция защищала собственные интересы.

По данным социологического опроса РОР2017, если во второй тур выборов во Франции выйдут Франсуа Фийон и Марин Ле Пен, победа достанется первому. Данные свидетельствуют, что Фийон во втором туре наберет 63% голосов избирателей, тогда как Ле Пен – 37% голосов.

Громкие заявления

О важности сотрудничества с Россией Фийон говорил неоднократно. Так, в интервью газете Monde, опубликованном на днях, кандидат в президенты Франции заявил, что отношения с Россией − стратегический вопрос для будущего Европы, и эти отношения надо восстанавливать.

"Это страна, не имеющая демократических традиций, имеющая ядерное оружие. Есть два варианта: либо мы пытаемся достигнуть согласия с Россией, или мы ей противостоим. Кто может захотеть конфликта с Россией? – сказал он, – Зачем нам нужно было развертывать противоракетную оборону у российской границы? Мы допустили много ошибок. Я со всей серьезностью отмечаю российский крен. И можем ли мы вернуть Россию к более разумным позициям? Я не знаю, но крайне необходимо это попробовать".

Кроме того, Фийон считает, что необходимо создать европейский оборонный альянс, так как "политика США, которые управляют НАТО, не является решением против исламского тоталитаризма".

Говоря о Евросоюзе, Фийон назвал безответственными заявления политиков, желавших вступления Украины и Грузии в НАТО."Всегда ли Запад был надежным? Не вводили ли никогда в заблуждение Россию по Ливии, по Косово, по экономическому партнерству с ЕС? У России есть немало ответственности, но не у нее одной. Я вам напомню о безответственных высказываниях тех, кто хотел вступления Грузии и Украины в НАТО", − отметил Фийон.

Слова Франсуа Фийона соответствуют настроениям во французском обществе – политолог

Риторика кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона подтверждает стремление французской элиты к особым отношениям с Россией, считает Директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк. Эксперт отмечает, что Франция сделала определенный "зигзаг" после Евромайдана, аннексии Крыма и событий на Донбассе – она была вынуждена изменить курс, возращение к которому поддерживает и Фийон, и Марин Ле Пен.

"Это подтверждение давнего курса российской элиты, которая всегда стремилась к особым отношениям с Россией. Что касается вопроса поддержки Украины или России, она (Франция – Авт.) всегда была "москвоцентричной", а не "киевоцентричной", – считает Миселюк.

Политолог-международник Олег Волошин отмечает, что заявления Франсуа Фийона в целом соответствуют настроениям во французском обществе. "Франция является одним из наиболее скептично настроенных по отношению к Украине государств на протяжение всей украинской независимости, – говорит Волошин, – Фийон является ярким выразителем таких националистических настроений…Более того, я уверен, что он действительно так думает и это все не связано напрямую с Россией".

В первую очередь Фийон настроен заниматься решением проблем во Франции – в частности проблемы международного терроризма. В этом вопросе Франция как раз может найти точки соприкосновения с США и Россией, считает Глава Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

укра"Как раз на это, по моему мнению, и направлены заявления о том, что нужно налаживать отношения с Россией, – говорит Бала, – Я думаю, что в первую очередь, кто бы что ни говорил про Фийона, кто бы не победил во Франции, он будет в первую очередь профранцузским президентом".

"Победить исламский тоталитаризм". Фото: facebook.com/fillon.francois

Эксперт отмечает, что предвыборные заявления Фийона отчасти созвучны с заявлениями президента США Дональда Трампа – он говорил о возвращении величия Америки, а Фийон говорит о возвращении роли Франции на европейском континенте, даже в отношении создания оборонного альянса в Европе, чтобы не зависеть от того, кто в США президент.

В то же время украинский вопрос не является для Франции первоочередным, говорит Бала. Если этой стране будет выгодно учитывать интересы Украины – они это будут делать, если нет – то французские политики будут действовать исходя из интересов своей страны, говорит он.

Еще один акцент в заявлениях Фийон сделал на том, что Грузия и Украина не смогут войти в ЕС. Впрочем, по словам политолога Виталия Балы, ЕС сейчас переживает серьезный кризис, без разрешения которого рассчитывать на его расширение нельзя – пока ЕС не будет переформатирован, Украине не приходится рассчитывать на преференции.

При этом, по словам политолога Олега Волошина, кроме некоторых прибалтийских государств, Польши и Великобритании, которая выходит из ЕС, другие страны не стремились принять Украину в ряды союза.

"Ничего в практическом плане не изменится, потому что мы и так никуда не двигались. Но в плане идеологии — это очень серьезный удар, это для проевропейского лагеря и для "партии войны" – противников любых компромиссов с Россией – это очень сильный удар по их позициям, который показывает, что вопрос не в том, что кто-то агитирует за отказ от радикального проевропейского курса ради Путина. Не в Путине дело, но если двери закрыты в Евросоюз – то какой смысл еще и усугублять конфликт с Россией, если все равно нам не светит членство в ЕС, потому что ЕС этого не хочет", – говорит Волошин.

Политолог Андрей Миселюк, в свою очередь, отмечает, что вопрос членства Украины и Грузии в ЕС сейчас не стоит на повестке дня. Более того, по мнению политолога, политика Франции не повлияет и на ассоциацию Украины и ЕС. Однако, существует риск того, что внешняя политика Фийона, если он станет президентом Франции, может повлиять на переговоры в "нормандском формате" – между Украиной, Германией, Францией и Россией относительно войны на Донбассе, считает Миселюк.

"Можно предвидеть уже сейчас, что она (Франция – Авт.) не будет "выкладываться на все 100" для того, чтобы действительно там (на Донбассе – Авт.) произошла деэскалация. Это будет более формальная поддержка этого формата с постепенным угасанием активности Франции", – сказал Миселюк.

По словам эксперта, политика сближения с Кремлем приведет к тому, что Франция будет более склонна услышать российскую точку зрения, которая кардинально расходится с украинской.