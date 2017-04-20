Прощай, "Совок": больше пяти тысяч законов могут уйти в прошлое

Украина постепенно прощается с правовым наследством СССР. Кабмин одобрил отмену массы законов и подзаконных актов, принятых во времена СССР, кроме международных договоров. Последнее слово за Радой. Всего в утиль могут отправиться более 5 тыс. норм. "Сегодня" выяснила риски этой инициативы и вспомнила, какие правила "совка" могут уйти в прошлое.

ОТМЕНИТЬ ЗА ТРИ ГОДА. Инициативу отменить все советские законы, кроме международных актов и двух документов, по которым Украина стала независимым государством, высказал министр юстиции Павел Петренко на заседании правительства. При этом на днях он уточнил, что в целом весь процесс может занять около трех лет. Первыми утратят силу все подзаконные акты принятые министерствами, ведомствами, комиссиями и президиумами, принятые до обретения Украиной независимости. Глава Минюста прогнозирует, что это может случиться уже через 6 месяцев после того, как парламент примет необходимый закон. Петренко ожидает, что произойдет это уже в следующем месяце (в следующий раз ВР соберется 16 мая).

"В течение года с момента вступления в силу данного закона прекращают действие все законы УССР и СССР, которые сейчас действуют на территории Украины. В течение трех лет прекращают действие все кодексы, работающие сегодня", — отметил он. Министр также добавил, что только в прошлом году правительство отменило больше 360 актов, принятых во времена Союза, а в этом году — уже 100. Отметим, что всего подобных документах в базе данных ВР зарегистрировано около 5700! Там, например, есть указ о принудительном лечении и трудовом перевоспитании хронических алкоголиков, тунеядцев и наркоманов, изданный еще в 1960 годах. Кроме того, одним из законов запрещается сеять на территории Украины чуйскую и индийскую коноплю. Наконец, все еще действителен Указ Совета министров УССР о совершенствовании изучения русского языка в Украине, по которому каждый год на эти цели из бюджета нужно выделять деньги.

"НУЖНО АККУРАТНО". Юрист Украинского института национальной памяти Сергей Рябенко отмечает, что речь идет и об отмене трех кодексов, принятых до 1991 года, — Жилищном, Кодексе законов о труде и Хозяйственно-процессуальном кодексе. "Тут нужно выделить Жилищный кодекс, в преамбуле которого есть элементы советской и тоталитарной пропаганды. Можно вспомнить и закон о реабилитации жертв политических репрессий. Там, конечно, нет открытой пропаганды СССР, но он сегодня уже морально устарел. Также он противоречит некоторым другим законам, принятым позже, в том числе и пакету законов о декоммунизации", — говорит Рябенко.

В свою очередь политолог Владимир Фесенко отмечает, что с такими инициативами нужно быть предельно аккуратными: "Например, есть высшая аттестационная комиссия, и как быть с дипломами, которые выдавались в советский период? Нам нужно менять устаревшие нормы, но отменять их все подряд, без учета последствий, крайне опасно. И ВР может поддержать эту норму, но все зависит от степени готовности этого документа".

Риски: правовой коллапс и Крым

В свою очередь политэксперт Руслан Бортник говорит о рисках подобных инициатив. "Если все это отменить одним махом, непродуманно, это может нанести серьезный урон всей правовой системе украинского государства и, более того, создать серьезные юридические проблемы. Я не исключаю даже правового коллапса. Дело в том, что советскими органами принято много решений, которые касаются советского государства. Например, указ о создании Киевского городского суда был обнародован в 1975 году и действует до сих пор — его упразднение создаст киевлянам проблемы. Это же касается и законов о принятии в состав Украины западной части нашей страны — Закарпатья, Буковины — это все решения Верховного совета и Президиума УССР. Опять же вопрос передачи нам Крыма, — говорит он. — Поэтому все нужно делать постепенно, учитывая все правовые нюансы". Однако Рябенко отмечает, что вопросы целостности украинского государства и принадлежности тех или иных регионов прописаны в Конституции Украины и никак не опираются на советское законодательство.