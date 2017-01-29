Путин будет добиваться федерализации Молдовы – исследование

Сегодня, 08:46

Эксперты обращают внимание и на то, что у России сегодня отсутствуют финансовые средства для оказания помощи непризнанному Приднестровью

Владимир Путин. Фото: ТАСС
Владимир Путин. Фото: ТАСС

Российская Федерация попытается дестабилизировать ситуацию в Молдове, используя для этого лояльные ей политические силы, или путем "реанимации" так называемого "Меморандума Козака" по Приднестровскому урегулированию, который может привести к федерализации Молдовы.

Об этом говорится в представленном в Кишиневе исследовании "Риски 2017 года" Института развития и социальных инициатив "Viitorul", сообщает Укринформ.

"У России не так много инструментов политического влияния на Молдову, однако она серьезно инвестирует в молдавские СМИ и имеет определенное влияние на часть лояльной России политической элиты. Определенные риски таит в себе и реанимация знаменитого "Меморандума Козака", истинная цель которого – федерализация Молдовы. Таким образом, для дестабилизации ситуации могут быть использованы так называемые "политические хакеры", – подчеркивают авторы исследования.

Эксперты обращают внимание и на то, что у России сегодня отсутствуют финансовые средства для оказания помощи непризнанному Приднестровью, поэтому она попытается продвигать идею федерализации путем предоставления Приднестровью особого статуса в составе федеративной Молдовы.

"Меморандум Козака" был подготовлен Россией в 2003 году по инициативе российского политика Дмитрия Козака. Руководство Молдовы отказалось тогда подписать его, мотивируя это тем, что документ таил в себе риски для национальной безопасности.

Президент Молдовы Игорь Додон заявил во время январского визита в Москву о возможной реанимации "Меморандума Козака".
россия, политика, Путин, эксперты, Молдова, исследования, федерализация

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