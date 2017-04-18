Путин и Порошенко поговорили по телефону

Лидеры стран призвали активизировать работу по решению проблемы обмена удерживаемых лиц по формуле "всех на всех"

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германия Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и президентом Украины Петром Порошенко.

Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры стран "нормандской четверки" вновь подтвердили приверженность выполнению Минских соглашений в сфере безопасности и по политическим аспектам урегулирования. Они приветствовали договоренность о возобновлении пасхального перемирия, достигнутую в ходе заседания Контактной группы 29 марта, и подчеркнули важность его строгого соблюдения.

Кроме того, лидеры стран призвали активизировать работу по решению проблемы обмена удерживаемых лиц по формуле "всех на всех".

Также в ходе переговоров было выражено сожаление в связи со случаями угроз в отношении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. "Была высказана признательность президенту Французской Республики Франсуа Олланду за его усилия в рамках "нормандской четверки" и надежда на то, что работа в этом формате будет продолжена после президентских выборов во Франции", – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, 6 апреля в Минске прошла встреча в "нормандском формате" на уровне дипломатических советников. Дипломатические советники лидеров Украины, Германии и Франции осудили нарушение боевиками перемирия с 1 апреля текущего года и призвали Россию разблокировать процесс освобождения заложников на Донбассе, в частности, накануне пасхальных праздников.