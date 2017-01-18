Путин, Меркель и Олланд поддержали быстрый обмен пленных "всех на всех" – Кремль
Главы трех государств "нормандского формата" обсудили по телефону вопрос реализации минских договоренностей
Президент Российской Федерации Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд во время телефонного разговора высказались за быстрый обмен пленных на основе формулы "всех на всех".
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждался ход реализации Минских договоренностей, в том числе с учетом итогов саммита в "нормандском формате" в Берлине 19 октября 2016 года. Высказано недовольство ситуацией в контексте урегулирования украинского кризиса. Констатировано, в частности, обострение обстановки вдоль линии соприкосновения на Донбассе, а также недостаточную результативность работы в Контактной группе", – говорится в сообщении.
"Отмечена важность наращивания совместных усилий по деэскалации напряженности на юго-востоке Украины, обеспечении последовательного выполнения положений "Минска-2", включая быстрый обмен удерживаемых лиц на основе принципа "всех на всех", – утверждают в Кремле.
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