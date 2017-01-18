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Путин, Меркель и Олланд поддержали быстрый обмен пленных "всех на всех" – Кремль http://www.segodnya.ua/img/article/7895/89_main.1484767931.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/89_tn.1484767931.jpg Политика Главы трех государств "нормандского формата" обсудили по телефону вопрос реализации минских договоренностей

Путин, Меркель и Олланд поддержали быстрый обмен пленных "всех на всех" – Кремль

Сегодня, 21:32

Главы трех государств "нормандского формата" обсудили по телефону вопрос реализации минских договоренностей

Путин, Меркель и Олланд поддержали быстрый обмен пленных &quot;всех на всех&quot; , фото НТВ
Путин, Меркель и Олланд поддержали быстрый обмен пленных "всех на всех" , фото НТВ

Президент Российской Федерации Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд во время телефонного разговора высказались за быстрый обмен пленных на основе формулы "всех на всех".

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждался ход реализации Минских договоренностей, в том числе с учетом итогов саммита в "нормандском формате" в Берлине 19 октября 2016 года. Высказано недовольство ситуацией в контексте урегулирования украинского кризиса. Констатировано, в частности, обострение обстановки вдоль линии соприкосновения на Донбассе, а также недостаточную результативность работы в Контактной группе", – говорится в сообщении.

"Отмечена важность наращивания совместных усилий по деэскалации напряженности на юго-востоке Украины, обеспечении последовательного выполнения положений "Минска-2", включая быстрый обмен удерживаемых лиц на основе принципа "всех на всех", – утверждают в Кремле.
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