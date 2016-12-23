Путин назвал условия для освобождения всех пленных

Президент России назвал условия для освобождения всех пленных украинцев, удерживаемых Россией и боевиками на Донбассе.

"В свое время президент Порошенко высказал идею обмена всех на всех. Я лично с этим полностью согласен. Но позднее выяснилось, что за этой формулой всех на всех стоят некоторые детали, которые не устраивают представителей Донбасса. Они заключаются в том, что все лица, удерживаемые на Донбассе, – они украинскими властями признаются удерживаемыми незаконно. Но есть значительное количество лиц, которые находятся в тюрьмах Украины, и которые украинские власти считают законно осужденными и не желают включать в список на обмен. Вот и проблема. Если уж всех на всех, то тогда нужно принять решение об их помиловании и всех выпустить. Иначе договориться будет очень сложно", – сказал он на пресс-конференции в пятницу.

Как известно, Украина готова отдавать России и боевикам всех задержанных, которые не совершили тяжких преступлений, в том числе убийств, изнасилований и т.п.