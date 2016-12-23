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Путин назвал условия для освобождения всех пленных http://www.segodnya.ua/img/article/7824/17_main.1482490803.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/17_tn.1482490803.jpg Политика РФ настаивает, чтобы Украина отпустила даже тех, кто совершил тяжкие преступления

Путин назвал условия для освобождения всех пленных

Сегодня, 12:59

РФ настаивает, чтобы Украина отпустила даже тех, кто совершил тяжкие преступления

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

Президент России назвал условия для освобождения всех пленных украинцев, удерживаемых Россией и боевиками на Донбассе.

"В свое время президент Порошенко высказал идею обмена всех на всех. Я лично с этим полностью согласен. Но позднее выяснилось, что за этой формулой всех на всех стоят некоторые детали, которые не устраивают представителей Донбасса. Они заключаются в том, что все лица, удерживаемые на Донбассе, – они украинскими властями признаются удерживаемыми незаконно. Но есть значительное количество лиц, которые находятся в тюрьмах Украины, и которые украинские власти считают законно осужденными и не желают включать в список на обмен. Вот и проблема. Если уж всех на всех, то тогда нужно принять решение об их помиловании и всех выпустить. Иначе договориться будет очень сложно", – сказал он на пресс-конференции в пятницу.

Как известно, Украина готова отдавать России и боевикам всех задержанных, которые не совершили тяжких преступлений, в том числе убийств, изнасилований и т.п.
россия, Украина, Путин, Донбасс, заложники, боевики, плен, пленные

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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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