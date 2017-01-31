Путин понимает, что США не до Украины, поэтому пользуется моментом – Березовец

Сегодня, 15:12

По мнению эксперта, реакция Вашингтона и Брюсселя на трагические события в Авдеевке очень вялая

Из Авдеевки вывозят раненых. Фото: AFP
Из Авдеевки вывозят раненых. Фото: AFP

Обострение военных действий в Авдеевке –  с одной стороны, реакция Владимира Путина на переговоры Петра Порошенко с Ангелой Меркель, с другой стороны – реакция на "вялое" реагирование со стороны Белого Дома. Об этом в комментарии "Сегодня.ua" заявил политический эксперт Тарас Беоезовец.

"Это связано, в первую очередь с тем, что вчера президент встречался с Ангелой Меркель, они обсуждали вопросы выполнения Минских соглашений и их невыполнения Россией и возложили ответственность на боевиков, российские войска. И нагнетание ситуации (в Авдеевке – Авт.) идет ответом на это. Также это очевидно связано с сегодняшним уровнем отношений между Москвой и Вашингтоном. Путин убедился, что у Администрации Трампа тема Украины и тема Донбасса – не то, что не в приоритете, ее вообще в принципе нет. И мы видим сегодня полное молчание в эфире со стороны Вашингтона и очень вялое заявление наших европейских партнеров, хотя идет полномасштабное нарушение. Счет уже приближается к 10-ти погибшим. А их реакции на трагические события в Авдеевке сегодня нет. Поэтому это реакция Путина на переговоры Порошенко с Меркель, с одной стороны. С другой стороны, это реакция на "вялое" скажем так реагирование со стороны Белого Дома", – считает политический эксперт.

По его словам, Путин сейчас понимает, что Штатам абсолютно не до Украины и поэтому он максимально пользуется моментом, чтобы надавить на Украину, на Германию и показать, что у него сегодня сильные переговорные позиции. "Что делать Украине? На самом деле все что возможно уже и так делается. Министр иностранных дел Климкин сегодня поехал на Донбасс со своим датским коллегой. Они сейчас будут максимально привлекать внимание Австрии, которая председательствует в ОБСЕ, максимально обращать внимание Германии и Франции и фиксировать все эти факты нарушений со стороны России", – подытожил Тарас Березовец.

Напомним, позиции украинских военных на Донбассе за минувшие сутки были обстреляны 71 раз. Погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы.

30 января в Авдеевке из-за сложившейся обстановки объявлено чрезвычайное положение.  Как стало известно сегодняроссийская сторона дала указания боевикам о прекращении обстрелов Авдеевки в период с 10:00 до 17:00. Украинская сторона рассчитывает на прибытие наблюдателей ОБСЕ, пока будет "перемирие".

Однако по состоянию на 12.45 режима тишины все еще нет, а боевики продолжают обстрелы Авдеевки.

Посол Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович сообщила, что США обеспокоены ситуацией, которая сложилась в Авдеевке.
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Автор:

Зеленюк Кристина

Источник:

"Сегодня"

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