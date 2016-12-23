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Путин про безвиз для Украины: Я полностью это поддерживаю http://www.segodnya.ua/img/article/7824/41_main.1482493557.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/41_tn.1482493557.jpg Политика Украина двигается в правильном направлении, добиваясь отмены виз для поездок в Европу, считает российский лидер

Путин про безвиз для Украины: Я полностью это поддерживаю

Сегодня, 13:40

Украина двигается в правильном направлении, добиваясь отмены виз для поездок в Европу, считает российский лидер

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

Президент России Владимир Путин считает, что в Европе вообще не должно быть визового режима, и он выступает за визовую либерализацию для украинцев. Об этом он заявил на ежегодной большой пресс-конференции.

По его словам, Украина двигается в правильном направлении, добиваясь отмены виз для поездок в Европу.

"Что касается безвизового режима для граждан Украины со стороны Европы, я полностью это поддерживаю. Более того, я считаю, что визовый режим в Европе – вообще анахронизм "холодной войны" и нужно от него избавляться как можно быстрее. И если украинские граждане получат право безвизовых поездок в Европу, мне кажется, это будет правильным шагом в правильном направлении", – заявил Путин.

Напомним, 15 декабря Европейский парламент поддержал введение механизма остановки безвизового режима между Евросоюзом и третьими странами.

Еврокомиссия признала, что Украина выполнила все условия для получения безвизового режима в декабре 2015 года.

Осенью 2016 проект о предоставлении права безвизовых поездок в Европу для граждан Украины прошел согласование в комитетах Европарламента. В ноябре решение утвердили в Совете ЕС. Ожидается, что голосование по вопросу пройдет в начале 2017 года.
Путин, Европа, безвизовый режим, безвиз

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"Сегодня"

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