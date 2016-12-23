Путин про безвиз для Украины: Я полностью это поддерживаю

Президент России Владимир Путин считает, что в Европе вообще не должно быть визового режима, и он выступает за визовую либерализацию для украинцев. Об этом он заявил на ежегодной большой пресс-конференции.

По его словам, Украина двигается в правильном направлении, добиваясь отмены виз для поездок в Европу.

"Что касается безвизового режима для граждан Украины со стороны Европы, я полностью это поддерживаю. Более того, я считаю, что визовый режим в Европе – вообще анахронизм "холодной войны" и нужно от него избавляться как можно быстрее. И если украинские граждане получат право безвизовых поездок в Европу, мне кажется, это будет правильным шагом в правильном направлении", – заявил Путин.

Напомним, 15 декабря Европейский парламент поддержал введение механизма остановки безвизового режима между Евросоюзом и третьими странами.

Еврокомиссия признала, что Украина выполнила все условия для получения безвизового режима в декабре 2015 года.

Осенью 2016 проект о предоставлении права безвизовых поездок в Европу для граждан Украины прошел согласование в комитетах Европарламента. В ноябре решение утвердили в Совете ЕС. Ожидается, что голосование по вопросу пройдет в начале 2017 года.