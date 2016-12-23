Путин: Рано или поздно мы помиримся с Украиной

Президент России Владимир Путин уверен, что рано или поздно Москва наладит отношения с Киевом, поэтому Керченский мост, по его мнению, будет полезен.

"Эти проекты (строительства моста через Керченский пролив – ред.) были еще в царские времена, потом – в советское время, потом его фактически построили оккупанты. Построили недолжным образом – его ледоходом снесло. Я уверен, что рано или поздно у нас произойдет нормализация отношений с Украиной. Это будет очень полезно для развития российско-украинских коммерческих и гуманитарных связей на будущее, потому что это востребованный инфраструктурный элемент", – сказал Путин на пресс-конференции в пятницу.

Напомним, в начале июля 2016 года инфоцентр "Крымский мост" сообщал, что общая стоимость строительства моста через Керченский пролив из России в Крым составит 227,92 млрд рублей в ценах соответствующих лет. До этого сообщалось, что правительство России отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год – с декабря 2018 на декабрь 2019 года.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Российской Федерацией.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".