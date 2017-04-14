Путин рассказал, что может разблокировать транзит украинских товаров через территорию РФ

Таможенные органы стран-членов ЕврАзЭС должны в ближайшее время завершить подготовку соглашения о внедрении обязательного оформления товаросопроводительных документов в электронной форме, что позволит решить проблемные вопросы транзита товаров из третьих стран, включая Украину, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Еще одним элементом укрепления ЕврАзЭС является сопряжение информационных систем наших госорганов, прежде всего, таможенных служб, с целью создания механизма мониторинга движения товаров по территории Союза. Это позволило бы либерализовать и улучшить решения таких вопросов проблемных для транзита товаров третьих стран, в том числе и Украины. Мы об этом с вами дискутировали неоднократно и пришли к выводу, что введение этой электронной системы отслеживания движения товаров помогло бы и нашим партнерам, которые находятся вне Союза", – сказал Путин, выступая в пятницу в Бишкеке на саммите ЕврАзЭС.

"Эффективный контроль невозможен без внедрения обязательного оформления товаросопроводительных документов в электронной форме. Это передовая мировая практика. С учетом технических особенностей подобных проектов необходимо в максимально короткий срок завершить подготовку соответствующего соглашения", – подчеркнул президент РФ.

Ранее первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив заявил, что прямые потери Украины от введенного Россией в 2016 году продуктового, торгового и транзитного эмбарго в отношении украинского экспорта, составляют около 0,4 млрд долларов.

Напомним, 15 сентября 2016 года Украина начала процедуру обжалования решения правительства РФ о введении эмбарго на транзит украинских товаров с российской территории в направлении третьих стран.