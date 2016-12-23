Путин выступает за легализацию работы украинцев в Европе

Украинцы, которые выезжают в страны Европы на заработки, должны быть социально защищены – работать легально, поэтому вместе с безвизовым режимом им нужно дать право на работу. Об этом заявил на ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Говоря о предоставлении безвизового режима Украине, он отметил, что после отмены виз, станет больше украинских граждан, желающих отправиться на заработки в Европу.

"Насколько мне известно, речь идет о возможности предоставления виз без права на работу. Возникает вопрос, увеличится ли поток рабочей силы из Украины в Европу? Конечно, увеличится. У нас, в России, по предварительным данным, работает 3 млн украинцев. Если в Европе будет открыт безвизовый режим, и если там зарабатывают чуть больше, конечно, люди из России попробуют переместиться туда. Я уже не говорю о желающих переехать из Украины и работать на рынках Европы", – сказал Путин.

Он подчеркнул, что на рынок труда в Европе будет серьезная нагрузка после наплыва желающих подзаработать.

"Что здесь отрицательно для самой Украины? Если не будет дано право на работу, тогда люди из Украины, приезжающие работать в Европу, будут поставлены изначально в очень унизительное положение. Это значит, что они должны будут работать нелегально. То есть они будут приезжать, скажем, на 3 месяца в рамках безвизового разрешения, потом выезжать назад в Украину, отмечаться – и тут же ехать назад. Это значит, что они будут нелегально работать. Это значит, что они не будут социально защищены. И вообще никак не будут защищены. Это будет такая жесткая эксплуатация. И это плохо. Поэтому если уж разрешать безвизовый въезд, то нужно давать и право на работу", – подытожил президент РФ.

Но как оказывается граждане Украины неплохо себя чувствуют и без либерализации визового режима с ЕС. Спрос на рабочие руки в Европе вырос в четыре раза. Местным жителям выгоднее обеспечивать себя за счет социальной помощи, чем работать. Поэтому на Западе приветствуют украинских специалистов. Украинцам за границей предлагают зарплаты по 85 тысяч гривен.

Также российский лидер заявлял, что полностью поддерживает предоставление безвизового режима для Украины с ЕС, и считает, что в Европе вообще не должно быть визовых ограничений.

Напомним, 15 декабря Европейский парламент поддержал введение механизма остановки безвизового режима между Евросоюзом и третьими странами.

Еврокомиссия признала, что Украина выполнила все условия для получения безвизового режима в декабре 2015 года.

Осенью 2016 проект о предоставлении права безвизовых поездок в Европу для граждан Украины прошел согласование в комитетах Европарламента. В ноябре решение утвердили в Совете ЕС. Ожидается, что голосование по вопросу пройдет в начале 2017 года.