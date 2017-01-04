Рабинович о перезахоронении писателя Олеся: "Кто его пригласил в Украину за последние 10 лет?" (видео)
Депутат считает, что Олесь лишь недавно умер, а на перезахоронении писателя пытаются заработать
Народный депутат Вадим Рабинович оконфузился, комментируя планы перезахоронить в Украине останки писателя Александра Олеся (1878-1944), которые были принудительно эксгумированы в Праге из-за ренты на кладбище.
В эфире телеканала "112 Украина" нардеп возмутился тем, почему Олеся последние 10 лет не приглашали в Украину.
"Почему, как только он умер, мы о нем заговорили? Кто его пригласил в Украину за последние 10 лет? Кто с ним хоть раз разговаривал? Никто. Зато сейчас уже хотят заработать на перезахоронении. Не надо превращать Украину во всеобщее кладбище", – заявил нардеп.
Напомним, по поручению президента Украины Петра Порошенко, Министерство иностранных дел Украины через Посольство Украины в Праге принимает меры с целью сохранения и дальнейшего перезахоронения эксгумированных останков Александра Олеся и его жены.
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