Рабинович о перезахоронении писателя Олеся: "Кто его пригласил в Украину за последние 10 лет?" (видео)

Депутат считает, что Олесь лишь недавно умер, а на перезахоронении писателя пытаются заработать

Народный депутат Вадим Рабинович оконфузился, комментируя планы перезахоронить в Украине останки писателя Александра Олеся (1878-1944), которые были принудительно эксгумированы в Праге из-за ренты на кладбище.

В эфире телеканала "112 Украина" нардеп возмутился тем, почему Олеся последние 10 лет не приглашали в Украину.

"Почему, как только он умер, мы о нем заговорили? Кто его пригласил в Украину за последние 10 лет? Кто с ним хоть раз разговаривал? Никто. Зато сейчас уже хотят заработать на перезахоронении. Не надо превращать Украину во всеобщее кладбище", – заявил нардеп.





Напомним, по поручению президента Украины Петра Порошенко, Министерство иностранных дел Украины через Посольство Украины в Праге принимает меры с целью сохранения и дальнейшего перезахоронения эксгумированных останков Александра Олеся и его жены.