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Рабинович о перезахоронении писателя Олеся: "Кто его пригласил в Украину за последние 10 лет?" (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7855/13_main.1483528932.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/13_tn.1483528932.jpg Политика Депутат считает, что Олесь лишь недавно умер, а на перезахоронении писателя пытаются заработать 

Рабинович о перезахоронении писателя Олеся: "Кто его пригласил в Украину за последние 10 лет?" (видео)

Сегодня, 13:21

Депутат считает, что Олесь лишь недавно умер, а на перезахоронении писателя пытаются заработать 

Фото: partycentre.com.ua
Фото: partycentre.com.ua

Народный депутат Вадим Рабинович оконфузился, комментируя планы перезахоронить в Украине останки писателя Александра Олеся (1878-1944), которые были принудительно эксгумированы в Праге из-за ренты на кладбище.

В эфире телеканала "112 Украина" нардеп возмутился тем, почему Олеся последние 10 лет не приглашали в Украину.

"Почему, как только он умер, мы о нем заговорили? Кто его пригласил в Украину за последние 10 лет? Кто с ним хоть раз разговаривал? Никто. Зато сейчас уже хотят заработать на перезахоронении. Не надо превращать Украину во всеобщее кладбище", – заявил нардеп.


Напомним, по поручению президента Украины Петра Порошенко, Министерство иностранных дел Украины через Посольство Украины в Праге принимает меры с целью сохранения и дальнейшего перезахоронения эксгумированных останков Александра Олеся и его жены. 
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Источник:

112.ua

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