Раде предлагают лишить мандата нардепа Бабак

Сегодня, 14:10

Ранее Алена Бабак заявила, что решила сложить депутатские полномочия

Алена Бабак. Фото: samopomich.ua
Алена Бабак. Фото: samopomich.ua

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата от "Самопомощи" Алены Бабак. Текста проекта постановления на сайте парламента пока нет.

Напомним, 11 марта стало известно, что Бабак решила сложить депутатские полномочия. Она заявила, что приняла такое решение лично, без какого-либо давления.

"Понимаете, политика – она не на пять лет, не на избирательный срок. Это, собственно, стиль жизни", – отметила Бабак.

"Я поняла, что не готова быть политиком всю жизнь. Я считаю, что мы должны быть отрытыми, честными к людям, поскольку тебя делегировали в этот орган, а я не готова быть политиком до конца своих дней, поэтому я считаю, что лучше принять такое решение раньше, чем позже", – добавила депутат.

Следующей в избирательном списке "Самопомочи" является Юлия Вусенко, которая зарегистрирована под 36-м номером в избирательном списке партии.
Верховная Рада, мандат, бабак, самопомощь

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Источник:

УНИАН

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