Раде предлагают ввести пожизненное заключение для коррупционеров

Инициаторы документа указывают, что в рейтинге восприятия коррупции Украина поднялась только на 2 балла

Группа "Народный контроль" зарегистрировала законопроект относительно пожизненного заключения для коррупционеров. Об этом сообщил народный депутат Дмитрий Добродомов, передает "112 Украина".

"Наша группа в парламенте "Народный контроль" зарегистрировала законопроект относительно пожизненного заключения для коррупционеров. И там как раз есть норма, которая запрещает выходить под залог людям, обвиняемым в коррупции", – сообщил депутат.

Депутат прокомментировал тот факт, что в рейтинге восприятия коррупции Украина поднялась на 2 балла.

"Это цифры, которые только подтверждают то, что конкретных результатов в виде посаженных коррупционеров и возвращенных денег в бюджет на сегодняшний день нет. Этих 2 балла как раз можно отнести к работе депутатского корпуса. Потому действительно мы за эти два года каденции этого парламента дали очень много законодательных инструментов по борьбе с коррупцией... Я считаю, что по топ-чиновникам, народным депутатам, министрам должны быть тотально проверены эти декларации, и должны быть соответствующие реагирования на незаконное обогащение, то, чего и требует сейчас общество", – сказал нардеп.

Напомним, международная организация Transparency International опубликовала результаты ежегодного исследования "Индекс восприятия коррупции", в котором по итогам 2016 года Украина заняла 131 место среди 176 стран.