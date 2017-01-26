Раде предлагают ввести пожизненное заключение для коррупционеров

Вчера, 14:16

Инициаторы документа указывают, что в рейтинге восприятия коррупции Украина поднялась только на 2 балла

Верховная Рада. Фото: соцсети
Верховная Рада. Фото: соцсети

Группа "Народный контроль" зарегистрировала законопроект относительно пожизненного заключения для коррупционеров. Об этом сообщил народный депутат Дмитрий Добродомов, передает "112 Украина".

"Наша группа в парламенте "Народный контроль" зарегистрировала законопроект относительно пожизненного заключения для коррупционеров. И там как раз есть норма, которая запрещает выходить под залог людям, обвиняемым в коррупции", – сообщил депутат.

Депутат прокомментировал тот факт, что в рейтинге восприятия коррупции Украина поднялась на 2 балла.

"Это цифры, которые только подтверждают то, что конкретных результатов в виде посаженных коррупционеров и возвращенных денег в бюджет на сегодняшний день нет. Этих 2 балла как раз можно отнести к работе депутатского корпуса. Потому действительно мы за эти два года каденции этого парламента дали очень много законодательных инструментов по борьбе с коррупцией... Я считаю, что по топ-чиновникам, народным депутатам, министрам должны быть тотально проверены эти декларации, и должны быть соответствующие реагирования на незаконное обогащение, то, чего и требует сейчас общество", – сказал нардеп.

Напомним, международная организация Transparency International опубликовала результаты ежегодного исследования "Индекс восприятия коррупции", в котором по итогам 2016 года Украина заняла 131 место среди 176 стран.
Украина, коррупция, Верховная Рада, законопроект, добродомов

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