"Радикалы" поддержали исключение Савченко из комитета ВР по нацбезопасности и обороне

По словам Ляшко, это логичное решение после тех действий, которые совершила нардеп

Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко считает правильным решение об исключении Надежды Савченко из комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны. Об этом он сказал в комментарии журналистам.

"Решение об исключении Савченко из комитета нацбезопасности мы считаем правильным, поскольку это вопрос государственной тайны", – отметил Ляшко.

"Если она едет в Минск и при посредничестве российского ФСБ организовывает встречи с Плотницким и Захарченко (главари так называемых "ЛНР/ДНР") – предателями, российскими марионетками, из-за которых сегодня льется кровь на Донбассе, то такое решение логично", – считает лидер Радикальной партии.

Напомним, накануне профильный комитет ВР принял решение рекомендовать рассмотреть в сессионном зале парламента проект постановления об исключении Савченко из комитета.

Такое решение было принято после заслушивания информации от СБУ относительно неполномочных действий Савченко в решении вопроса об освобождении заложников и публикации списков их фамилий.

10 января Савченко на своей странице в Facebook обнародовала списки заложников, удерживаемых на неподконтрольных властям Украины территориях Донбасса, украинских политзаключенных, удерживаемых в российских тюрьмах и в оккупированном Крыму, а также список лиц, которых главари "ДНР/ЛНР" хотят получить от украинской стороны. В списках указаны 524 человека.

Ранее СБУ предостерегла Савченко от такого поступка.

Советник председателя СБУ Тандит назвал некорректными списки, обнародованные Савченко.

16 января депутат заявила, что опубликовала откорректированные списки украинцев, которых незаконно удерживают боевики на Донбассе, а также лиц, выдачи которых требуют от Украины боевики.

Напомним, 11 декабря стало известно, что Надежда Савченко тайно посетила Минск, где встретилась с главарями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". В СМИ появилась информация, что депутат несколько часов общалась с Захарченко и Плотницким, а саму встречу в Минске организовала Федеральная служба безопасности России при содействии посольства РФ в Беларуси.

После появления этой информации ряд политиков в Украине обвинил Савченко в государственной измене. Однако официально спецслужбы подобных обвинений в адрес нардепа не выдвигали.