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Раскол в "Оппозиционном блоке" отрицают, трения признают: как депутаты объясняют скандал дня http://www.segodnya.ua/img/article/7891/24_main.1484668774.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/24_tn.1484668774.jpg Политика Есть определенные трения между группами Новинского, Бойко и Левочкина, признают члены ОБ

Раскол в "Оппозиционном блоке" отрицают, трения признают: как депутаты объясняют скандал дня

Сегодня, 17:58

Есть определенные трения между группами Новинского, Бойко и Левочкина, признают члены ОБ

Фото: opposition.org.ua
Фото: opposition.org.ua

Сегодня в СМИ появилась информация со ссылками на источники в руководстве Оппозиционного блока о том, что партия и фракция находятся на грани раскола на два лагеря. Первый, якобы, будет курироваться сегодняшним главой фракции Юрием Бойко, нардепом от ОБ Сергеем Левочкиным и бизнесменом Дмитрием Фирташем, второй лагерь – нардепом от ОБ Вадимом Новинским. 

О противоречиях внутри самого Оппозиционного блока и охлаждении отношений их лидеров говорили давно. Даже сами депутаты не скрывают, что они есть, но под запись уверяют, что ни о каком расколе речь не идет.

"Информация откуда? – задает журналистам в кулуарах Рады ответный вопрос глава фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко. – Откровенно говоря, я только что услышал эту информацию о расколе, который у нас вроде как есть. Мы считаем, что оппозиция должна быть единой. Наша позиция, что мы должны быть вместе и вообще принимать всех тех, кто разделяет наши убеждения. И оснований для раздела я не вижу. Это выгодно только власти, любой раздел оппозиции, любое разделение выгодно всегда власти. Трения и дискуссии всегда происходят, поскольку страна находится на динамичном этапе, всегда есть проблемы, которые вызывают разные точки зрения, это правильно, это нормально, это свидетельство демократии".

В беседе с "Сегодня.ua" член фракции "Оппозиционного блока" Игорь Шурма сказал, что не будет скрывать, что с первого дня в "Оппозиционном блоке" существовали острые дискуссии по целому ряду экономических и политических вопросов, но по сегодняшний день удавалось находить компромиссы.

"Высказываю свою позицию, точку зрения и уровень знаний в данной проблеме. Сколько я себя помню в политике, в любой политической среде, которое насчитывает пару десятков человек, всегда существуют противоречия и разные точки зрения. Это вполне закономерно. Сила политической структуры в том, что те разные, временами полярные силы находили компромисс и понимание. Тогда и позиция взвешенная, и тогда фракция или партия выглядит монолитной. За 2,5 года пребывания в парламенте все политические среды поддались этому полураспаду. Коалиция распалась, из "Самопомочи" исключены люди, из БПП люди отходят, из НФ отходят. Сегодня все пытаются играться во власть и оппозицию. И конечно монолитность Оппозиционного блока очень многих раздражает. Поэтому в очень многих средах, в том числе и на Банковой, очень бы хотели, чтобы фракция Оппозиционного блока распалась и дала трещину. Это даст им возможность абсолютно по-другому апеллировать в обществе об оппозиционных партиях, которые есть в парламенте", – сказал Шурма.

На уточняющий вопрос о том, так есть ли в Оппозиционном блоке раскол, Шурма ответил: "Ситуация в парламенте и во фракции созвучна с тем, что происходит в Украине и на внешнем фронте: гибридные войны перешли в гибридные технологии, в том числе и в политическую плоскость. Еще раз говорю, противоречия есть, раскола нет, лично я раскола не вижу. Лично я не понимаю, почему именно сегодня этот вопрос подняли. Каждый, кто сегодня есть во власти, хочет иметь козырную карту из числа представителей Оппозиционного блока. Иметь этот козырь. Кстати "козырь" на английском – это "trump".

Депутаты из фракции Оппозиционного блока, которые ориентируются на Сергея Левочкина, неофициально рассказали "Сегодня.ua", что трения и дискуссии по тем или иным вопросам в Оппозиционном блоке действительно есть. "Но о расколе речь не идет. Такие слухи запускает Банковая. Представители власти регулярно проводят неформальные встречи с лидерами партии, намекая на закрытие уловных дел против наших однопартийцев в обмен на раскол фракции и партии на две части. Все это делается для того, чтобы оттянуть голоса у Оппозиционного блока. Последние соцопросы показывают, что наш рейтинг растет, а их – стремительно падает. Именно поэтому им надо максимально размыть оппозиционный электорат с помощью "фейковых" оппозиций таких как "Наш край", "Видродження", "За життя", – сказал нам один из депутатов.

Депутаты, которые ориентируется на Новинского, считают, что Банковая всерьез начала готовиться к досрочным парламентским выборам: "Не спешите с выводами. Слушайте, если бы этот раскол, о котором пишут, был, мы бы о нем уже знали. Да, есть определенные трения между группами Новинского, Бойко и Левочкина. Но я бы не сказал, что они могут привести к расколу. Просто кому-то видимо очень хочется, чтобы Оппозиционный блок распался. Я вам скажу так: Банковая начала серьезно готовиться к досрочным парламентским выборам. А расколоть Оппозиционный блок – это идея одного из замглавы Администрации президента", – сказал "Сегодня.ua" один из нардепов от ОБ, который ориентируется на Новинского.
выборы, рада, левочкин, бойко, Новинский, Оппозиционный блок

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Автор:

Зеленюк Кристина

Источник:

"Сегодня"

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