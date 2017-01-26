Раскол в украинской делегации в ПАСЕ: нардеп от "Самопомощи" прояснила ситуацию

Сотник заявила, что принятая резолюция содержит ряд положений, которые могут представлять угрозу для Украины

Хотя значительная часть украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы и поддержала резолюцию относительно функционирования демократических институтов в Украине, народный депутат от фракции "Самопомощь" Елена Сотник проголосовала против. Об этом говорится в заявлении на сайте партии.

Такие действия политик поясняет тем, что принятый документ содержит ряд положений, которые могут представлять угрозу для Украины.

"Во-первых, я считаю, крайне несправедливо, что именно Украина упоминается в обращении по Минским договоренностям и необходимости их выполнения. Во-вторых, неприемлемо последний пункт политических договоренностей, в частности, специальный статус Донбасса", – подчеркивает Елена Сотник.

Она уверена, что любое упоминание Минских договоренностей в документе в принципе было некорректным, так как доклад касался исключительно внутренней ситуации относительно реформ в Украине.

"Действительно сегодня там нет жесткой формулировки, что мы обязаны это выполнить, но это может быть использовано в будущем, в том числе, представителями Ассамблеи в различного рода манипуляциях", – пояснила она.

Ранее народный депутат Украины от Радикальной партии Андрей Лозовой сообщил, что при голосовании за резолюцию ПАСЕ о функционировании демократических институтов в Украине произошел раскол украинской делегации.

"То, что произошло на сессии ПАСЕ, относительно голосования за резолюцию о функционировании демократических институтов в Украине, это в целом позор ... Первый факт – то, что произошел раскол украинской делегации. Из 12 голосов – 7 голосов было "за" эту резолюцию, в том числе и Арьева, Новинского. Было 2 голоса "против" – мой и голос Елены Сотник. Еще 3 голоса воздержались – Голуб, Соболев, Борислав Береза", – сказал нардеп.

Как сообщалось, ПАСЕ приняла резолюцию "Функционирование демократических институтов в Украине".

Заметим, в документе подчеркивается, что отсутствие прогресса в имплементации минских договоренностей не должно быть причиной торможения процесса реформ и демократической консолидации страны.

В резолюции отмечается прогресс конституционной реформы, которая еще должна быть завершена принятием изменений к Конституции, что также является важным для продвижения судебной реформы.

При этом ПАСЕ выражает обеспокоенность относительно соблюдения прав человека в положениях закона о люстрации. В резолюции содержится призыв к Верховной Раде Украины внести изменения в законодательство в соответствии с европейскими стандартами.

Также ПАСЕ констатирует, что в Украине все еще остается высокий уровень коррупции.