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Раскрыты подробности переговоров Гройсмана с Байденом http://www.segodnya.ua/img/article/7884/97_main.1484552490.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/97_tn.1484552490.jpg Политика Премьер поблагодарил вице-президента США за его веру в Украину

Раскрыты подробности переговоров Гройсмана с Байденом

Сегодня, 09:40

Премьер поблагодарил вице-президента США за его веру в Украину

Джозеф Байден и Владимир Гройсман. Фото: twitter
Джозеф Байден и Владимир Гройсман. Фото: twitter

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с вице-президентом США Джозефом Байденом поблагодарил его за веру в Украину. Об этом сообщил пресс-секретарь главы украинского правительства Дмитрий Столярчук.

"Спасибо вам за веру в Украину, за то, что Украина была и остается в вашем сердце", – цитирует он Гройсмана в Twitter.

Как сообщалось, сегодня Байден находится с визитом в Украине. После переговоров с Гройсманом Байден встретился с президентом Украины Петром Порошенко.
США, Украина, переговоры, встреча, Байден, гройсман, Столярчук

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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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