Раскрыты подробности переговоров Гройсмана с Байденом

Премьер поблагодарил вице-президента США за его веру в Украину

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с вице-президентом США Джозефом Байденом поблагодарил его за веру в Украину. Об этом сообщил пресс-секретарь главы украинского правительства Дмитрий Столярчук.

"Спасибо вам за веру в Украину, за то, что Украина была и остается в вашем сердце", – цитирует он Гройсмана в Twitter.

Володимир Гройсман на зустрічі з Джо Байденом: Дякую вам за віру в Україну, за те, що Україна була і залишається у вашому сердці. — Dmytro Stoliarchuk (@D_Stoliarchuk) 16 января 2017 г.

Как сообщалось, сегодня Байден находится с визитом в Украине. После переговоров с Гройсманом Байден встретился с президентом Украины Петром Порошенко.