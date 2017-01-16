Раскрыты подробности переговоров Гройсмана с Байденом
Премьер поблагодарил вице-президента США за его веру в Украину
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с вице-президентом США Джозефом Байденом поблагодарил его за веру в Украину. Об этом сообщил пресс-секретарь главы украинского правительства Дмитрий Столярчук.
"Спасибо вам за веру в Украину, за то, что Украина была и остается в вашем сердце", – цитирует он Гройсмана в Twitter.
Володимир Гройсман на зустрічі з Джо Байденом: Дякую вам за віру в Україну, за те, що Україна була і залишається у вашому сердці.— Dmytro Stoliarchuk (@D_Stoliarchuk) 16 января 2017 г.
Как сообщалось, сегодня Байден находится с визитом в Украине. После переговоров с Гройсманом Байден встретился с президентом Украины Петром Порошенко.
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