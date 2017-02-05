Разговор Трампа и Порошенко: дипломат назвал главное достижение переговоров

Сегодня, 12:59

Чалый прокомментировал разговор президентов Украины и США

Валерий Чалый. Фото: president.gov.ua
Валерий Чалый. Фото: president.gov.ua

Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Валерий Чалый заявил, что контакты между лидерами Украины и США обрели системный и доверительный характер.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, комментируя телефонный разговор между Трампом и Порошенко.

"Состоялся конструктивный, прагматичный и своевременная разговор президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа. По сути, контакты лидеров наших государств становятся системными. Просто работа. Большая двусторонняя и геополитическая работа. Доверие взаимное есть и это – главное", – заявил он.

Напомним, телефонный разговор Трампа и Порошенко состоялся в ночь на воскресенье.

По информации пресс-службы президента Украины, во время телефонного разговора лидеры двух стран обсудили ситуацию на Донбассе и укрепление партнерства. Также шла речь о предстоящем визите Порошенко в Вашингтон, для подготовки которого в США поедет министр иностранных дел Украины.

Как отмечает Белый дом, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет прилагать усилия, чтобы обеспечить мир в районе украинско-российской границы.
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