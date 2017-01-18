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Регламентный комитет предложил Раде решить дальнейшую судьбу Савченко http://www.segodnya.ua/img/article/7894/90_main.1484749645.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/90_tn.1484749645.jpg Политика Проект постановления об исключения нардепа из комитете по нацбезопасности и обороне вынесут на рассмотрение в сессионный зал

Регламентный комитет предложил Раде решить дальнейшую судьбу Савченко

Сегодня, 16:23

Проект постановления об исключения нардепа из комитете по нацбезопасности и обороне вынесут на рассмотрение в сессионный зал

Надежда Савченко. Фото: AFP
Надежда Савченко. Фото: AFP

Комитет по вопросам регламента Верховной Рады Украины принял решение рекомендовать определиться с позицией по проекту постановления об исключении народного депутата Надежды Савченко из состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны путем вынесения на голосование в сессионном зале. Об этом в среду в Киеве на заседании регламентного комитета сообщил первый зампредседателя этого комитета, нардеп Павел Пинзенник (фракция "Народный фронт").

Как сообщалось, 13 декабря 2016 года комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны направил обращение в Службу безопасности Украины относительно проверки информации о встрече члена комитета Савченко с главарями так называемых "ЛНР" и "ДНР" Игорем Плотницким и Александром Захарченко в Минске.

"Комитет направил обращение в Службу безопасности Украины с просьбой проверить информацию о проведении тайной встречи в Минске (Республика Беларусь) народного депутата… Савченко Надежды с главарями бандитско-террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" Плотницким И. и Захарченко А. В случае получения информации вопрос будет рассмотрен на заседании комитета", – говорится в информации, обнародованной на сайте парламента во вторник.

15 декабря группа народных депутатов из различных фракций Верховной Рады Украины, которые, в том числе, являются членами комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, подготовила проект постановления об исключении Савченко из состава этого комитета.
Украина, Донбасс, Верховная Рада, комитет, савченко

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Источник:

Интерфакс-Украина

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