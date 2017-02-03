Решать судьбу Украины без Киева никто не будет – Елисеев

Киев продолжает активные контакты с Парижем и Берлином, чтобы восстановить переговорный процесс в "нормандском формате". Судьба страны будет решаться только при участии Украины. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев.

"Сейчас муссируется информация о том, что вроде как за нашей спиной готовятся какие-то развязки, какие-то решения вопросов за нас без нас. Я бы хотел засвидетельствовать, что наши партнеры – и Соединенные Штаты, и Германия, и Франция – четко поддержали нашу позицию, состоящую в том, что ничего об Украине без Украины. Украина была и будет оставаться субъектом переговорного процесса. Только при нашем участии мы будем решать нашу судьбу", – подчеркнул он.

Напомним, ранее несколько экспертов заявили, что главные переговоры между США и Россией по Украине могут проходить без участия Киева.