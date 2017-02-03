Решать судьбу Украины без Киева никто не будет – Елисеев

Сегодня, 14:56

На Банковой исключили переговоры между РФ и Западом "за спиной" Украины

Константин Елисеев. Фото: president.gov.ua
Константин Елисеев. Фото: president.gov.ua

Киев продолжает активные контакты с Парижем и Берлином, чтобы восстановить переговорный процесс в "нормандском формате". Судьба страны будет решаться только при участии Украины. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев.

"Сейчас муссируется информация о том, что вроде как за нашей спиной готовятся какие-то развязки, какие-то решения вопросов за нас без нас. Я бы хотел засвидетельствовать, что наши партнеры – и Соединенные Штаты, и Германия, и Франция – четко поддержали нашу позицию, состоящую в том, что ничего об Украине без Украины. Украина была и будет оставаться субъектом переговорного процесса. Только при нашем участии мы будем решать нашу судьбу", – подчеркнул он.

Напомним, ранее несколько экспертов заявили, что главные переговоры между США и Россией по Украине могут проходить без участия Киева.
россия, США, Украина, переговоры, запад, елисеев, судьба

Вы сейчас просматриваете новость "Решать судьбу Украины без Киева никто не будет – Елисеев". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Константин Елисеев. Фото: president.gov.ua

В АП назвали "проверенный способ", как остановить наступление врага

Сегодня, 14:30

Елисеев заявил, что нужно усилить санкции против России, которая вместе с боевиками разжигает насилие в регионе

Политика

Константин Елисеев. Фото: president.gov.ua

Заседание СБ ООН подтвердило, что Россия находится в изоляции – Елисеев

Сегодня, 14:14

Замглавы АП надеется, что прошедшие дебаты помогут решить вопрос с вводом миротворцев на Донбасс

Политика

Константин Елисеев. Фото: president.gov.ua

Команда Порошенко готовит его визит к Трампу

Сегодня, 13:57

Киев согласовывает с администрацией президента США возможные сроки визита Порошенко в Вашингтон

Донбасс

Петр Порошенко провел совещание с главами силовых ведомств Украины. Фото: Twitter / Святослав Цеголко

Задействованы все международные инструменты для прекращения огня - Порошенко о ситуации в Авдеевке

31 Января, 17:35

Президент Украины заявил, что ожидает соответствующей реакции от международных партнеров в связи с обострением на Донбассе

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования