Россия блокирует переговоры по Донбассу – МИД Украины

Беца подчеркнула, что Украина заинтересована в мире и деэскалации конфликта на Донбассе, но все зависит от политической воли Москвы

На сегодня со стороны Российской Федерации нет прогресса по "дорожной карте" по Донбассу. Об этом сказала на брифинге пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Очевидно, прогресса нет, все зависит от политической воли Российской Федерации", – подчеркнула она.

Беца подчеркнула, что Украина заинтересована в мире и деэскалации конфликта на Донбассе.

Вместе с тем, отметила она, украинская сторона не увидела ни одного шага со стороны Российской Федерации в течение 2,5 лет с момента подписания Минских договоренностей, что российская сторона вообще готова к рассмотрению и установлению мира на Донбассе.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что добиться реализации Минских соглашений невозможно без прямого диалога Киева с Донецком и Луганском. При этом он отметил, что пока Киев отказывается от "российского сценария" мирного урегулирования на Донбассе.

"Пока мы не видим признаков договороспособности руководства Украины. Последний пример – на днях президент Порошенко заявил, что ни единого шага по выполнению политических аспектов минских договоренностей Киев не сделает, пока не будут обеспечены полностью его требования в сфере безопасности", – сказал министр.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что до решения вопросов безопасности на Донбассе изменения в Конституцию в части децентрализации и любые другие политические вопросы урегулирования конфликта не будут стоять на повестке дня.

"В нелегком диалоге убедили наших западных союзников в том, что любым шагам по политическому урегулированию должен предшествовать очевидный и несомненный прогресс в вопросах безопасности: устойчивое прекращение огня, вывод российских оккупационных войск и техники, разоружение боевиков, контроль над неконтролируемым участком украинско-российской границы, – сначала со стороны ОБСЕ, а затем и непосредственно наших славных пограничников", – заявил Порошенко.

"До решения этих проблем на повестке дня не стоят, и не будут стоять политические вопросы, в том числе это касается и изменений в Конституцию", – добавил президент.