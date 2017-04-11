Россия будет выплачивать Украине деньги – Гройсман

Рано или поздно России придется выплачивать репарации Украине и другим государствам, которым она нанесла ущерб. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Понятно, что это будет не завтра. Но я точно знаю, что как Германия выплачивала пострадавшим странам, так и Россия будет выплачивать Украине и всем тем странам, которым наносит сегодня убытки", – сказал он.

Премьер уверен, что Москва вернет Киеву все оккупированные территории и возместит все убытки.

"Понимаю, что на это уйдет много времени и денег, но другого пути нет", – добавил Гройсман.

Напомним, что в 2014 году Россия напала на Украину и отобрала Крым. Вслед за этим на Донбассе при поддержке РФ начался военный конфликт, который продолжается до сих пор. Часть населенных пунктов Донецкой и Луганской областей была захвачена пророссийскими боевиками.