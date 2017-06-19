Россия де-факто вышла из Минского процесса еще полгода назад – Луценко

Закон о реинтеграции Донбасса будет предусматривать правовой статус военных действий и признание правового статуса отдельных районов Луганской и Донецкой области. Об этом на заседании Согласительного совета заявила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Сегодня мы продолжили, и на прошлой неделе проходили рабочие группы из представителей депутатов с коалиции, по новому закону об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета. На что направлен этот закон? Этот закон направлен на усиление способности защиты и обороны государства в зоне проведения АТО – это отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Это наши обязанности по деоккупации Донбасса. Подчеркиваю, наши коллеги из демократической оппозиции предлагают закон об оккупации (законопроект авторства "Самопомощи" – Авт.). Мы говорим о деоккупации, и основное его направление на реинтеграцию Донбасса в Украину", – заявила Ирина Луценко.

По ее словам в этом законе идет речь о правовом статусе военных действий и правового статуса отдельных районов Луганской и Донецкой области. "Мы говорим об улучшении социально-экономического управления с целью решения надлежащим образом проблем людей в зоне конфликта: свидетельство о рождении, нотариальные свидетельства и т.д. Закладываем основу для разработки стратегического видения того, как восстановить суверенитет и территориальную целостность над отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Еще одним особо важным пунктом этого закона будет гармонизировать изменения в текущей ситуации страны обязательствами Украины по Минским соглашениям и повторное подтверждение того, что Украина будет готова продолжать решать и выступает за политико-дипломатическое решение конфликта на Донбассе", – сказала представитель президента.

По словам Ирины Луценко, Россия разными методами де-факто фактически вышла из Минского процесса и это наблюдается в течение полугода 2017 года. "Первое, это введение рублевой зоны. Второе, это легализация паспортов "ЛНР"/"ДНР". Третье, это конфискация украинских предприятий и невозможность им платить налоги на украинской территории… Это и со стороны сепаратистов изменение так называемой границы, чтобы оттянуть границу Украины до так называемой серой зоны", – объяснила Луценко необходимость принятия закона о реинтеграции.

Тем временем "Народный фронт" поддерживает инициативу секретаря СНБО Александра Турчинова, который призывает отказаться от военной операции.

"Российское вторжение создает новые вызовы перед Украиной. Когда агрессия осуществляется не только оружием, против нас ведется гибридная агрессия, и мы должны адекватно реагировать и в политической, и в информационной, и в энергетической, и в дипломатической сферах. Гибридная война требует соответствующих реакций. Необходимы организационные изменения и поправки в законодательство о применении ВСУ и соответствующие поправки в другие законопроекты, которые касаются работы силовых ведомств в условиях такой гибридной войны. НФ поддерживает инициативу секретаря СНБО Александра Турчинова о необходимости определения на законном уровне комплекса силовых и дипломатических шагов, которые должны обеспечить освобождение оккупированных территорий", – заявил на Согласительном совете глава фракции НФ Максим Бурбак.