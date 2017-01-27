Россия готова к масштабному вторжению в Украину – МИД

Сегодня, 11:45

Кремль постоянно держит военное присутствие на границе, отметил Климкин

Павел Климкин. Фото: из открытых источников
Павел Климкин. Фото: из открытых источников

Разместив на границе с Украиной свои войска, Россия открыто демонстрирует готовность к полномасштабному вторжению. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в эфире "5 канала".

"Россия постоянно держит это военное присутствие. Она пытается дестабилизировать ситуацию также вдоль границы. Таким образом показывая, что в любой момент российское вторжение может приобрести более масштабный характер", – отметил Климкин.

Вместе с тем он отметил, что пока нет оснований для того, чтобы в ближайшее время состоялась встреча "нормандской четверки", поскольку российская сторона блокирует выполнение Минских соглашений.

"За работой над дорожной картой мы находимся гораздо дальше от того, на что соглашалась Россия во время саммита в Берлине, где было договорено, что мы будем последовательно работать над дорожной картой. Сейчас российская сторона последовательно блокирует. Поэтому выходить на политический уровень – уровень министров в ближайшие недели – без того, чтобы мы имели какую-то позицию для обсуждения, я таких шансов на сегодня не вижу", – добавил глава МИД.

Напомним, ранее в Минобороны заявили, что Россия готовит к переброске на Донбасс 10-тысячную дивизию, которую уже разместила в приграничных регионах с Украиной.
россия, Украина, мид, граница, климкин, вторжение, российские войска

Вы сейчас просматриваете новость "Россия готова к масштабному вторжению в Украину – МИД". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Российские военные. Фото: voenpro.ru

Военные эксперты пояснили, стоит ли ожидать военного вторжения РФ

24 Января, 13:40

Россия не намерена отказываться от своих целей по отношению к Украине, поэтому полным ходом занимается размещением все новых войск на границе

Украина

Российские военные. Фото: Facebook

Тымчук рассказал о вероятности полномасштабного вторжения РФ в Украину

23 Января, 16:57

Сейчас на Донбассе нет никакого улучшения ситуации, так как минские договоренности не выполняются российской стороной, отметил нардеп

Политика

Юрий Луценко. Фото: AFP

Два российских депутата подтвердили подготовку вторжения РФ в Украину – Луценко

23 Января, 09:32

Депутаты Госдумы РФ свидетельствовали, что ввод российских войск в Украину планировался еще в декабре 2013 года

Донбасс

Илья Кива, фото uapress.info

Российские войска постепенно отходят с Донбасса на территорию РФ – Кива

23 Января, 03:45

Советник главы МВД допускает, что Россия ослабляет свой контроль за этими территориями

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования