Россия готова к масштабному вторжению в Украину – МИД

Разместив на границе с Украиной свои войска, Россия открыто демонстрирует готовность к полномасштабному вторжению. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в эфире "5 канала".

"Россия постоянно держит это военное присутствие. Она пытается дестабилизировать ситуацию также вдоль границы. Таким образом показывая, что в любой момент российское вторжение может приобрести более масштабный характер", – отметил Климкин.

Вместе с тем он отметил, что пока нет оснований для того, чтобы в ближайшее время состоялась встреча "нормандской четверки", поскольку российская сторона блокирует выполнение Минских соглашений.

"За работой над дорожной картой мы находимся гораздо дальше от того, на что соглашалась Россия во время саммита в Берлине, где было договорено, что мы будем последовательно работать над дорожной картой. Сейчас российская сторона последовательно блокирует. Поэтому выходить на политический уровень – уровень министров в ближайшие недели – без того, чтобы мы имели какую-то позицию для обсуждения, я таких шансов на сегодня не вижу", – добавил глава МИД.

Напомним, ранее в Минобороны заявили, что Россия готовит к переброске на Донбасс 10-тысячную дивизию, которую уже разместила в приграничных регионах с Украиной.