Россия не хочет, чтобы Украина достигла успеха – Байден

США вместе со своими партнерами – ЕС и "Большой семеркой" – дали понять, что санкции против России должны продлиться, пока РФ полностью не выполнит свои обязанности по минским договоренностям, а также пока не вернет Крым Украине. Об этом заявил вице-президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

"Несмотря на то, что я знаю, как вам сложно сохранить веру в минский процесс, когда Россия отказывается выполнять свои обязательства относительно безопасности, мы знаем, что этот процесс является единственной жизнеспособной основой для урегулирования конфликта на Донбассе, восстановления правительства Украины на востоке и возвращения Украине контроля над международной границей. Для Украины этот процесс является единственной надеждой двигаться вперед как объединенное государство", – сказал он.

При этом Байден подчеркнул, что политическая часть Минских соглашений не может быть реализована до тех пор, пока не прекратится насилие со стороны России. По его словам, только после того как РФ и ее посредники на востоке выполнят свои обязательства относительно прекращения боевых действий и дадут Донбассу возможность установить мир и безопасность, можно ожидать от Украины полного выполнения своих политических обязательств.

"Ни для кого не секрет, что Россия не хочет, чтобы вы достигли успеха. Это касается не только Украины – это касается будущего, к которому мы стремимся: целостной, свободной и мирной Европы. Это то, что есть в наших национальных интересах как США, так и всей Европы. Ваше самоопределение, ваше освобождение от принуждения, ваш успех свободной демократии очень важны для реализации этой цели", – заявил вице-президент США.

Как сообщалось, Джо Байден сегодня прилетел в Украину с официальным визитом. Сначала вице-президент США встретился с премьер-министром Гройсманом, а позже – с президентом Порошенко.