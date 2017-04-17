Россия не собирается готовить что-то новое к встрече в "нормандском формате"

Сегодня, 14:24

Песков напомнил, что Минскому процессу нет альтернативы

Дмитрий Песков. Фото: ТАСС
Дмитрий Песков. Фото: ТАСС

Российская сторона не готовит никаких новых инициатив для обсуждения в "нормандском формате". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока о каких-то новых инициативах нам неизвестно, по крайней мере, они не готовятся. Единственной инициативой здесь может быть – это еще раз призвать украинскую сторону к выполнению Минских договоренностей, потому что альтернативы этому процессу нет", – ответил лидеров "нормандской четверки".

Напомним, ранее Песков не исключил, что лидеры "нормандской четверки" примут решение пообщаться в скором времени.

Как известно6 апреля в Минске состоялась встреча в нормандском формате на уровне помощников лидеров Украины, Германии, Франции и России.
россия, песков, рф, нормандский формат

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Источник:

Интерфакс-Украина

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