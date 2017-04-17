Россия не собирается готовить что-то новое к встрече в "нормандском формате"

Российская сторона не готовит никаких новых инициатив для обсуждения в "нормандском формате". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока о каких-то новых инициативах нам неизвестно, по крайней мере, они не готовятся. Единственной инициативой здесь может быть – это еще раз призвать украинскую сторону к выполнению Минских договоренностей, потому что альтернативы этому процессу нет", – ответил лидеров "нормандской четверки".

Напомним, ранее Песков не исключил, что лидеры "нормандской четверки" примут решение пообщаться в скором времени.

Как известно, 6 апреля в Минске состоялась встреча в нормандском формате на уровне помощников лидеров Украины, Германии, Франции и России.