Россия обязана выполнять предписания Суда ООН по Крыму – МИД Франции

Сегодня, 11:26

Посол отметила, что Франция пристально следит за ситуацией с крымскотатарским и украинским населением в оккупированном Россией Крыму

Изабель Дюмон. Фото: РБК-Украина
Изабель Дюмон. Фото: РБК-Украина

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон считает, что Россия обязана выполнять предписания Международного суда ООН о временных мерах, если хочет оставаться серьезным игроком на международной арене.

"Она (Россия – Ред.) должна, если Россия хочет чтобы ее видели как серьезного игрока на международной арене. Все страны должны следить за тем, что решает Международный суд. Я бы сказала, что у нее нет выбора", – сказала она журналистам в четверг в Киеве.

Посол отметила, что Франция пристально следит за ситуацией с крымскотатарским и украинским населением в оккупированном Россией Крыму.

"Мы продолжаем тщательно следить за тем, что происходит в Крыму до тех того, как это можно, потому как и нам непросто знать, что там происходит ... Не только татарам, а и всем, кто живет в Крыму, необходимо обеспечить свободу", – сказала дипломат.

Как известно, Международный суд ООН огласил временные меры в отношении России в рамках иска, поданного против нее Украиной. Украинская сторона просила применить эти ограничения, чтобы предупредить ухудшение ситуации и защитить гражданское население пока иск будет рассматриваться по сути. Впрочем, просьбу Украины Суд ООН удовлетворил далеко не полностью. В части обвинения России в нарушении Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации суд постановил, что РФ в Крыму должна воздержаться от введения ограничений относительно крымских татар, разрешить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступность образования на украинском языке.
Вводить временные ограничения, которые касались части обвинения России в нарушении Конвенции по борьбе с финансированием терроризма суд отказался.
россия, Украина, Франция, гаага, суд ООН

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Источник:

Интерфакс-Украина

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