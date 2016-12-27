Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Россия превратила Крым в мощную военную базу – Назаренко http://www.segodnya.ua/img/article/7835/70_main.1482844293.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/70_tn.1482844293.jpg Политика Как отмечает глава Госпогранслужбы, агрессор периодически прибегает к провокациям и проводит активные разведывательные действия, в том числе и с воздуха

Россия превратила Крым в мощную военную базу – Назаренко

Вчера, 15:08

Как отмечает глава Госпогранслужбы, агрессор периодически прибегает к провокациям и проводит активные разведывательные действия, в том числе и с воздуха

Назаренко. Фото: РБК-Украина
Назаренко. Фото: РБК-Украина

Россия превратила Крым в мощную военную базу и периодически прибегает к провокациям против Украины. Об этом заявил председатель Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко на пресс-конференции в Киеве.

"Напряженной ситуация остается на Крымском направлении. Россия превратила полуостров в мощную военную базу, значительно нарастила военное присутствие на суше и на море. Агрессор периодически прибегает к провокациям и проводит активные разведывательные действия, в том числе и с воздуха", – заявил он.

"Наши пограничные наряды и корабли ведут круглосуточное наблюдение за действиями войск оккупанта и отвечают адекватно", – сказал Назаренко.

Ранее сообщалось, что бывший госсекретарь США Генри Киссинджер станет посредником в российско-американских отношениях при избранном президенте Дональде Трампе. По информации немецкой газеты "Бильд", Киссинджер также разработает план политического и экономического развития Украины. Основная идея его плана состоит в том, что Россия гарантирует безопасность на востоке Украины. В свою очередь Запад не будет вмешиваться в крымский вопрос.
Крым, граница, госпогранслужба, назаренко, гпсу

Вы сейчас просматриваете новость "Россия превратила Крым в мощную военную базу – Назаренко". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

ГПСУ е планируует больше призывать срочников на службу. Фото: пресс-служба ГПСУ

Погранслужба Украины не планирует возвращаться к практике призыва срочников

Вчера, 14:59

Глава ГПСУ сообщил, что при нынешнем уровне финансирования службы пополнять ряды за счет срочников больше не нужно

Украина

Пограничники в этом году не пустили в Украину 6 тыс. россиян. Фото: пресс-служба ГПСУ

Пограничники рассказали, скольким россиянам за год отказывают во въезде в Украину

Вчера, 14:47

По данным Назаренко, всего с Донбасса и Крыма за 2016 год погранслужба не пропустила 28 тыс человек

Крым

Путин дал газ в Крым. Фото: пресс-центр "Газпрома"

Россия пустила газ в Крым

Вчера, 13:14

Как заявил Путин, за четыре года в оккупированном Крыму должно быть построено и реконструировано 70 км магистральных газопроводов

Мир

Лутковская и Мскалькова посетили политзаключенных в Крыму. Фото: Facebook / Bohdan Kryklyvenko

РФ собралась передать Украине 17 крымских заключенных

Вчера, 11:34

Все необходимые документы подготовлены и МИД РФ запросил у своих украинских коллег о подтверждении готовности принять заключенных

Мир

Киссинджер. Фото: inosmi.ru

Киссинджер пишет для Трампа план по РФ и Украине, в котором Крым "вынесен за скобки" – СМИ

Вчера, 09:54

По данным "Бильд", он полагает, что "сближение с Россией - это правильный шаг, против которого выступает набирающий военную мощь Китай

Крым

Рефат Чубаров. Фото: AFP

Чубаров: РФ делает все, чтоб татары выселились из Крыма

Вчера, 09:17

Жители полуострова понимают политику оккупантов и пытаются сделать все, чтобы не покидать Крым

Крым

Лутковская и Мскалькова посетили политзаключенных в Крыму. Фото: Facebook / Bohdan Kryklyvenko

Украинский омбудсмен смогла встретиться с украинскими политзаключенными в Крыму

26 Декабря, 16:00

Лутковскую вместе с российской коллегой допустили, в том числе, и к заместителю главы Междлиса крымскотатарского народа Чийгозу

Крым

В Крыму снизились зарплаты. Фото: И. Варламов

Крым сегодня: цены выше, а денег меньше

26 Декабря, 14:23

На полуострове вновь выросла инфляция

Крым

Обвал произошел под Севастополем. Фото: соцсети

В Крыму обвалилось морское побережье с постройками

26 Декабря, 12:28

Инцидент произошел в поселке Кача под Севастополем

Политика

Рефат Чубаров. Фото: AFP

Чубаров: Некоторые государства из бывшего СССР могут признать Крым российским

26 Декабря, 12:27

МИД должно вызвать послов, чтобы обозначить им более жесткую позицию относительно недопустимости поведения их стран, считает нардеп

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.