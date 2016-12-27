Россия превратила Крым в мощную военную базу – Назаренко

Как отмечает глава Госпогранслужбы, агрессор периодически прибегает к провокациям и проводит активные разведывательные действия, в том числе и с воздуха

Россия превратила Крым в мощную военную базу и периодически прибегает к провокациям против Украины. Об этом заявил председатель Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко на пресс-конференции в Киеве.

"Напряженной ситуация остается на Крымском направлении. Россия превратила полуостров в мощную военную базу, значительно нарастила военное присутствие на суше и на море. Агрессор периодически прибегает к провокациям и проводит активные разведывательные действия, в том числе и с воздуха", – заявил он.

"Наши пограничные наряды и корабли ведут круглосуточное наблюдение за действиями войск оккупанта и отвечают адекватно", – сказал Назаренко.

Ранее сообщалось, что бывший госсекретарь США Генри Киссинджер станет посредником в российско-американских отношениях при избранном президенте Дональде Трампе. По информации немецкой газеты "Бильд", Киссинджер также разработает план политического и экономического развития Украины. Основная идея его плана состоит в том, что Россия гарантирует безопасность на востоке Украины. В свою очередь Запад не будет вмешиваться в крымский вопрос.