Российские войска не дают Климкину попасть в Широкино

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин вместе с главой МИД Дании Андерсом Самуэльсеном не могут попасть в Широкино Донецкой области в результате атак российских военных.

"Из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск не можем попасть с датским коллегой в Широкино", – написал Климкин в Twitter.

Через постійні обстріли з боку рос. окупаційних військ не можемо потрапити з данським колегою до Широкиного. #stoprussianaggression — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 31 января 2017 г.

Как сегодня стало известно, российская сторона дала указания боевикам о прекращении обстрелов Авдеевки в период с 10:00 до 17:00. Украинская сторона рассчитывает на прибытие наблюдателей ОБСЕ, пока будет "перемирие".

Сообщалось, что позиции украинских военных на Донбассе за минувшие сутки были обстреляны 71 раз. Погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы.

Авдеевка осталась полностью без света и тепла, при этом температура воздуха достигает 20 градусов мороза. Также в результате обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая подавала на город воду.

Из-за ситуации в Авдеевке Петр Порошенко прервал свой визит в Германию, чтобы координировать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы. В городе объявлено чрезвычайное положение.