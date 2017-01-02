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Российский оппозиционер прокомментировал визит сенаторов США в Украину http://www.segodnya.ua/img/article/7852/28_main.1483370111.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/28_tn.1483370111.jpg Политика При новой администрации Трампа, эти сенаторы не будут играть большой роли и не смогут влиять на политику США вокруг Украины, как раньше, считает Милов

Российский оппозиционер прокомментировал визит сенаторов США в Украину

Сегодня, 17:16

При новой администрации Трампа, эти сенаторы не будут играть большой роли и не смогут влиять на политику США вокруг Украины, как раньше, считает Милов

Американские сенаторы на Донбассе. Фото: Twitter
Американские сенаторы на Донбассе. Фото: Twitter

Украине не нужно питать иллюзий относительно надежд на американских сенаторов Линдси Грэм, Джона Маккейна и Эми Клобучар, так как они не являются определяющими политиками в новой администрации Белого дома. Об этом заявил российский оппозиционный политик, лидер партии "Демократический выбор" Владимир Милов в Facebook.

По его словам, при новой администрации Трампа, эти сенаторы не будут играть большой роли и не смогут влиять на политику США вокруг Украины, как раньше.

"Не возбуждайтесь чрезмерно на визиты сенаторов Маккейна и Грэма куда-то там и грозные обещания наложить чего-то там на кого-то там. Сенаторы Маккейн и Грэм давно считаются в республиканском истеблишменте "белыми воронами" за умеренные позиции и готовность сотрудничать с демократами", – написал Милов.

Он назвал "фаворитов" среди политиков команды Трампа, на которых стоит ориентироваться, которые имеют влияние.

"Политику в республиканском истеблишменте сейчас определяют такие люди, как Митч Макконнелл и Пол Райан, которые полностью лягут под новую администрацию. Например, они оба жестко выступили против предложения Маккейна и Грэма основать специальную комиссию Сената по расследованию прошлогодних российских хакерских атак, и предложили поручить это уже действующему Сенатскому комитету по разведке, возглавляемому сторонником Трампа Ричардом Берром", – добавил оппозиционер.

Напомним, накануне Нового года в Украину приехали американские сенаторы Линдси Грэм, Джон Маккейн и Эми Клобучар. 31 декабря Петр Порошенко с американской делегацией прибыли в командный пункт в районе Широкино под Мариуполем, чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом.

В свою очередь Джон Маккейн и Линдси Грэм заявляли, что постараются сделать все возможное в Конгрессе США, чтобы наложить еще более жесткие санкции в отношении РФ.
США, трамп, маккейн, республиканцы, сенаторы, Грэм, милов

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Источник:

"Сегодня"

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