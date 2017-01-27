Российский политик оценил команду Трампа в отношении Украины

Украина должна проявлять инициативу, так как новая администрация Белого дома не знает, что с ней делать, считает оппозиционер

Российский оппозиционный политик связывает большие надежды на украино-американские отношения с новой командой президента США Дональда Трампа. Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

По его мнению, новая администрация лучше команды бывшего американского лидера Барака Обамы.

"Я ее (команду Трампа – ред.) оцениваю сейчас с точки зрения, прежде всего, Украины и украино-российских отношений. И в этом смысле я ее оцениваю очень позитивно. Как я и говорил изначально – это будет намного лучше, чем администрация Обамы. Я связываю с этой администрацией много надежд. Конечно, если Украина будет отыгрывать это правильно, в чем я не очень уверен пока", – сказал Пономарев.

Он уточнил, что Украина должна проявлять инициативу, так как новая администрация Белого дома не знает, что с ней делать.

Ранее евродепутат Эльмар Брок заявлял, что предложение президента США Дональда Трампа "обменять" частичную отмену санкций против Москвы на сокращение ядерного арсенала РФ – это значит отдать Украину России. Он отметил, что такая сделка – это продажа свободы другой страны и она является бессмысленной.

В свою очередь директор Национального института стратегических исследований, советник президента Украины Владимир Горбулин отмечал, что в состав администрации нового президента США Дональда Трампа вошли "ястребы", которые не доверяют России и ее лидеру Владимиру Путину, поэтому Кремлю рано рассчитывать на положительные для себя результаты в сотрудничестве с Белым домом.