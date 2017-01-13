Ройтбурд: политики больше смахивают на мафиози и наркобаронов

Украинские политики своим состоянием больше напоминают мафиози и норкоторговцев, разъезжая на дорогущих автомобилях. Такое мнение высказал в эфире телеканала NewsOne известный украинский художник Александр Ройтбурд.

Художник довольно резко прошелся по украинским политикам, отметив их нескромную манеру поведения.

"Большинство этих ребят, которые сегодня приезжают в Раду или Кабмин на тачках, на которых в Америке приличный миллионер стесняется ездить. На такой тачке может ездить только какой-то наркоторговец или человек связанный с мафией. Вот когда они приезжают на таких машинах, а коллекция часов равна бюджету города, я понимаю, что это те люди, которые в детстве, что-то недополучили. Они родились в необеспеченных семьях, в спальных районах. Они шли к успеху", – пояснил Ройтбурд.

Как ранее рассказывал президент Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман, украинские политики относительно здоровые психически люди, однако есть некоторые со своими особенностями. Он считает, что главная "беда" политиков в их нравственности, а так они вполне "здоровенькие и с головой у них все в порядке".