Ройтбурд жестко "потроллил" Януковича

Известный украинский художник Александр Ройтбурд раскритиковал мышление и манеру общения беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne.

По его мнению, Янукович не наполнял слова смыслом и мыслит как "нормальный вор".

"Янукович не мыслил, он оперировал инстинктами самовыживания, самосохранения, хватательный рефлекс, инстинкт альфа самца. Что-то такое у него было. При этом он не наполнял слова смыслом. Я заметил еще на теледебатах с Ющенко, когда он пытался выстраивать какие-то логические конструкции, а Янукович, как нормальный вор, то съезжал с базара, то переводил стрелки, то начинал его разводить. В этом смысле у него был хорошо подвешен язык. Но это человек, для которого речь не является следствием мышления", – объяснил Ройтбурд.

Ранее экс-президент уже показал манеру общаться, нахамив журналистке во время пресс-конференции. Виктор Янукович достаточно резко отказался отвечать на вопрос журналистки украинского телеканала.