Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости политики Новости политики
Ройтбурд жестко "потроллил" Януковича http://www.segodnya.ua/img/article/7878/71_main.1484295181.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/71_tn.1484295181.jpg Политика Беглый экс-президент не наполнял слова смыслом и мыслит как "нормальный вор", считает известный художник

Ройтбурд жестко "потроллил" Януковича

Сегодня, 10:13

Беглый экс-президент не наполнял слова смыслом и мыслит как "нормальный вор", считает известный художник

Виктор Янукович. Фото: кадр из видео
Виктор Янукович. Фото: кадр из видео

Известный украинский художник Александр Ройтбурд раскритиковал мышление и манеру общения беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne.

По его мнению, Янукович не наполнял слова смыслом и мыслит как "нормальный вор".

"Янукович не мыслил, он оперировал инстинктами самовыживания, самосохранения, хватательный рефлекс, инстинкт альфа самца. Что-то такое у него было. При этом он не наполнял слова смыслом. Я заметил еще на теледебатах с Ющенко, когда он пытался выстраивать какие-то логические конструкции, а Янукович, как нормальный вор, то съезжал с базара, то переводил стрелки, то начинал его разводить. В этом смысле у него был хорошо подвешен язык. Но это человек, для которого речь не является следствием мышления", – объяснил Ройтбурд.

Ранее экс-президент уже показал манеру общаться, нахамив журналистке во время пресс-конференции. Виктор Янукович достаточно резко отказался отвечать на вопрос журналистки украинского телеканала.
Янукович, художник, Ройтбурд, мышление, экс-президент

Вы сейчас просматриваете новость "Ройтбурд жестко "потроллил" Януковича". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Виктор Янукович и Владимир Путин. Фото: capital.ua

В "компромате РФ" на Трампа нашли сведения о тайной встрече Путина и Януковича

11 Января, 09:56

Беглец якобы встречался с хозяином Кремля вблизи Волгограда

Бизнес

Александр Янукович, Сорая Вучелич

Сын Януковича придумал совместный бизнес-проект с моделью Playboy - СМИ

10 Января, 11:54

Официально информация пока не подтвержается, но сербские издания активно обсуждают тему

Политика

Суд дал разрешение на задержание Януковича, Захарченко и Коряка по производству об организации похищения архиепископа УПЦ МП. Фото: kievvlast.com.ua

Суд разрешил задержать Януковича и Захарченко по делу о похищении архиепископа УПЦ - СМИ

7 Января, 20:05

Решения приняты с целью доставить экс-чиновников в суд для участия в рассмотрении ходатайств о применении мер пресечения в виде содержания под стражей

Общество

Виктор Янукович. Фото: ZN.ua

Суд лишил Януковича дома, квартиры и корабля

6 Января, 23:20

Имущество беглого экс-президента Украины было арестовано

Политика

Президенты "зажгли". Фото: скриншот

Хит от гарантов: президенты Украины "спели" смешной новогодний Jingle Bells

29 Декабря 2016, 17:18

Нынешний и бывшие главы государства порадовали украинцев юморным поздравлением с Новым годом

Финансы

Александр Янукович. Фото: iPress.ua

Суд отменил арест 15 млн долларов в банке сына Януковича

29 Декабря 2016, 17:02

Печерский суд не нашел признаков преступного происхождения этих средств

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.