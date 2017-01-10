Розенко: Украина прошла "дно", но турбулентность не закончится никогда

Украина не выйдет из политической турбулентности, но в прошедшем 2016 году ситуация в стране начала меняться к лучшему. Такое мнение выразил вице-премьер-министр Павел Розенко в интервью "Радио Свобода".

"Надеюсь, что новый 2017 года пройдет без катаклизмов. Мы, наверное, никогда не выйдем из зоны политической турбулентности, но по крайней мере, я думаю, будет меньше желания и попыток расшатать политическую ситуацию. Потому что все же экономическая и социальная ситуации очень связаны с политическим единством, по крайней мере в конфигурации президент-парламент-правительство, что, я надеюсь, будет продолжаться и в этом году", – отметил Розенко.

По его словам, такие изменения дают повод говорить об увеличении социальных стандартов и росте экономики.

"Болезненные этапы, которые пришлись на время правительства Яценюка и на первые месяцы правительства Гройсмана, уже все-таки прошли. ... Все-таки мы уже прошли нижнюю точку своего падения и будем уже говорить о том, что экономические и социальные успехи, мы будем трансформировать в повышение качества уровня жизни. И увеличение минимальной зарплаты с 1 января 2017 – это первый позитивный сигнал, но не последний в течение этого года", – считает Розенко.

Напомним, с 1 января 2017 года в Украине выросла минимальная зарплата – до 3200 грн. Вслед за "минималкой" Кабмин в новом году обещает поднять и пенсии — в среднем на 300 грн. "Сегодня" уже выяснила, кому именно повысят выплаты и на сколько, а также хватит ли на это средств в бюджете.