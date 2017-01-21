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Рубан признался, что организовал встречу Савченко с Захарченко и Плотницким (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7904/10_main.1484962216.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/10_tn.1484962216.jpg Политика По его мнению встреча Савченко с главарями боевиков в Минске имела положительное значение для ускорения процесса переговоров по обмену

Рубан признался, что организовал встречу Савченко с Захарченко и Плотницким (видео)

Сегодня, 07:09

По его мнению встреча Савченко с главарями боевиков в Минске имела положительное значение для ускорения процесса переговоров по обмену


Встреча депутата Надежды Савченко с главарями боевиков Игорем Плотницкий и Александром Захарченко в Минске организовывал руководитель ОО "Офицерский корпус" Владимир Рубан. Об этом в интервью Громадському рассказал сам Рубан.

По его словам, Савченко хотела присоединиться к процессу освобождения украинских заложников и "увидеть все это изнутри".

"Как только появилась возможность, я организовал встречу в Минске", – пояснил Рубан, добавив, что эта встреча не была тайной. По его словам, он долго выбирал место для такой встречи, поскольку, например, в Донецке это делать опасно.

"Опасным не только с донецкой стороны, а и с нашей. Многие заинтересован в том, чтобы Савченко была мертвой героиней ", – рассказал Рубан.

При этом он добавил, что по его мнению встреча Савченко с главарями боевиков в Минске имела положительное значение для ускорения процесса переговоров по обмену.

Напомним, 7 декабря 2016 года народный депутат Надежда Савченко провела встречу в Минске с главарями так называемых "ДНР" Александром Захарченко и "ЛНР" Игорем Плотницким. Позже она обнародовала списки пленных и пропавших без вести на территории Донецкой и Луганской областей.
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