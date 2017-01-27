С марта на экранах всей страны: Луценко анонсировал открытый суд над Януковичем

Сегодня, 13:40

Все материалы дела в ближайшее время будут переданы стороне защиты, отметил глава ГПУ

Виктор Янукович. Фото: ТАСС
Виктор Янукович. Фото: ТАСС

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко анонсировал начало открытого суда над экс-президентом Виктором Януковичем, обвиняемым в государственной измене. Об этом он сообщил в эфире "5 канала".

По его словам, все материалы дела в ближайшее время будут переданы стороне защиты экс-президента для ознакомления. Само судебное разбирательство должно начаться в марте текущего года.

"С марта на экранах всей страны открыт, беспристрастный и справедливый суд над человеком, которого мы подозреваем в совершении государственной измены путем подписания письма, позволившего Путину ввести войска в Крым, а затем на Донбасс", – заявил генпрокурор.

Также Луценко сообщил, что недавно следствие получило показания последнего свидетеля по этому делу, спикера украинского парламента Андрея Парубия.

Напомним, ранее генпрокурор также заявил, что уже около 20 экс-чиновников времен Януковича заключили сделки со следствием.
Украина, суд, Янукович, Луценко, госизмена

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