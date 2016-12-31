Самые резонансные отставки 2016 года (фото,видео)

2016 год в Украине стал годом отставок грузинских реформаторов и чиновников – свой пост покинули первый замглавы МВД Эка Згуладзе и руководитель Нацполиции Хатия Деканоидзе, одесский губернатор Михеил Саакашвили и заместитель Генпрокурора Давид Сакварелидзе. Но одним из наиболее запоминающихся уходов 2016-го года стал уход премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

Премьер-министр Арсений Яценюк и его Кабинет министров

Кабинет министров Арсения Яценюка. Фото: О. Иващенко

16 февраля 2016 года Верховная Рада несколько часов рассматривала отчет на тот момент премьер-министра Украины Арсения Яценюка и Кабинета министров Украины. В результате народные депутаты признали отчет правительства неудовлетворительным, однако для того, чтобы отправить Яценюка вместе с его подчиненными в отставку, голосов не хватило. И, несмотря на то, что накануне этого отчета президент Петр Порошенко просил Кабмин уйти в отставку, Яценюк на своем посту остался. Однако, уже в апреле в своем традиционном обращении к украинскому народу он заявил об уходе.

Арсений Яценюк заявил об отставке. Видео: Youtube/Арсеній Яценюк

"Политический кризис в стране является искусственным. Желание сменить одного человека заслепило политиков и парализовало их волю к процессу изменений в стране", – сказал тогда Яценюк, подчеркнув, что создание нового правительства должно стать приоритетом для руководства Украины.

Кроме того, Яценюк заявил о готовности передать свои полномочия премьер-министра спикеру ВР Владимиру Гройсману, а политическая сила "Народный Фронт" осталась в парламентской коалиции. Вместе с Яценюком, по закону, правительство покинули и все министры.



Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин

Виктор Шокин. Фото: М. Палинчак

16 февраля 2016 года Петр Порошенко также предложил уйти в отставку действующему тогда Генеральному прокурору Украины Виктору Шокину. Президент отметил, что Шокин внедрил те реформы, которым в ГПУ оказывали сопротивление десятилетиями: лишение прокуратуры общего надзора, создание Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований, и тому подобное, – "это с одной стороны".

"С другой, ГПУ, к сожалению, не смогла заручиться доверием общества. И именно поэтому на повестке дня стоит вопрос об отставке генпрокурора", – добавил президент.

Впрочем, по информации источников, США поставили Порошенко ультиматум: либо кредит на 1 млрд долларов, либо Шокин. В ГПУ эту информации опровергли.

Позднее Генпрокурор заявление написал, но, уходя, отправил в отставку и своего заместителя, прокурора Одесской области Давида Сакварелидзе.

Заместители Генпрокурора Виталий Касько и Давид Сакварелидзе

Виталий Касько. Фото: facebook.com/v.kasko

Заместитель Генерального прокурора Виталий Касько написал заявление об уходе накануне просьбы Петра Порошенко об отставке Генпрокурора Виктора Шокина. По словам Касько, последней каплей для него стал очередной передел обязанностей в ГПУ: генпрокурор забрал у него все функции и инструменты для ведения и контроля дел, над которыми начинала работать его команда, в том числе и по делу так называемых "бриллиантовых прокуроров".

Напомним, 5 июля 2015 года СБУ провела обыск в главном следственном управлении ГПУ. В результате был задержан первый заместитель начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимир Шапакин и заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец. По данным следствия, они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 млн 150 тыс грн. При проведении обысков у них было обнаружено более 500 тыс долларов наличными, автомат Калашникова и холодное оружие, много ювелирных изделий и 65 бриллиантов, после чего скандальных прокуроров стали называть "бриллиантовыми".

Впрочем, по этому делу Касько работал не один, а с еще одним заместителем Генпрокурора, прокурором Одесской области Давидом Сакварелидзе. Его спустя месяц уволил Шокин, который сам в тот день был освобожден от должности.

Давид Сакварелидзе. Фото: А. Яремчук

Одним из оснований увольнения Сакварелидзе, как сообщили в ГПУ, стало грубое нарушение Сакварелидзе правил прокурорской этики, вмешательство в служебную деятельность другого прокурора, невыполнение и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

Сакварелидзе в ответ заявил, что его отставка – это сигнал, что "настоящие реформы в Украине не нужны правящей верхушке".

"Сегодня Генеральный прокурор уволил меня с должности заместителя и областного прокурора Одесской области. Формальным поводом, по их определению, для этого послужило грубое нарушение прокурорской этики. Я хочу открыто заявить: да, я нарушил прокурорскую этику, но именно в их понимании этого термина. В чем заключается из понимание прокурорской этики? Воровство, коррупция и круговая порука. Да, эту прокурорскую этику я нарушил и всегда буду нарушать", – заявил Сакварелидзе после увольнения.

По его словам, они с командой единственные бросили вызов существующей в Украине системе и начали выявлять коррупционеров среди прокуроров на всех уровнях, невзирая на должности и связи

Первый замглавы МВД Эка Згуладзе и руководитель Нацполиции Хатия Деканоидзе

Петр Порошенко и Эка Згуладзе. Фото: М. Маркив

В мае 2016 года в отставку ушла первый заместитель министра внутренних дел Украины Эка Згуладзе. При этом, она осталась в рядах советников министра внутренних дел Арсена Авакова. По словам Згуладзе, она изначально планировала находиться на своем посту год.

"Я никогда не скрывала того, что придет время – и я уйду. Хотя полагаю, что меня в этом плане очень долго не воспринимали всерьез. Думали, наверное, что я кокетничаю и набиваю себе цену. Но спустя некоторое время после нашего знакомства, когда министр и другие члены команды поняли, что это мое решение, и меня не отговорить, он с уважением отнесся к моему решению. Правда, и отговорить меня пытался – месяцами. Так же, как и другие", – сообщила она.

В Украине Эка Згуладзе занималась реформированием полиции.

Хатия Деканоидзе. Фото: Д. Павлов

В 2016 году свой пост покинула и руководитель Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе.

"К сожалению, моих полномочий и воли было недостаточно для резких изменений. Моя функция выполнена. В связи с чем я заявляю о своей отставке", – сказала она.

При этом Деканоидзе заявила, что за время своей работы в должности главы Нацполиции она сделала все от нее возможное, чтобы реформировать правоохранительную систему Украины и вернуть доверие к полиции.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, в отставке экс-главы Национальной полиции Хатии Деканоидзе нет ничего неожиданного – все было запланировано.

Глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили

Михеил Саакашвили. Фото: А. Верещагин

В ноябре экс-президент Грузии Михеил Саакашвили объявил о своей отставке с поста главы Одесской государственной областной администрации. О своем решении покинуть пост губернатора он заявил в ходе пресс-конференции. Речь получилась эмоциональной – из уст чиновника обвинения в адрес представителей украинской власти летели направо и налево.

Михеил Саакашвили подал в отставку с поста главы Одесской ОГА. Видео: Youtube/FastViralShow

В целом, свое решение уйти Саакашвили объяснил невозможностью проводить реформы – в частности, губернатор напомнил о закрытии Центра обслуживания граждан в Одессе. Этот центр негласно считался его детищем, однако, по словам Саакашвили, он закрылся из-за норм закона, который запрещает подобным учреждениям брать деньги с населения, и который значительно уменьшил спектр услуг центра и ограничил возможности его финансирования.

Отдельно он выделил и e-декларации, которые незадолго до этого потрясли Украину. "Если честно, для меня последней каплей стали электронные декларации. Когда я вижу эти обнаглевшие рожи – нет больше слова, – которые и здесь, и по всей Украине заявляют нагло, что у них есть миллиарды только в наличностях, и еще они получают социальную помощь от государства, от тех пенсионеров, которые просто дрожащими руками последние копейки собирают, чтобы не погибнуть с голоду", – сказал Саакашвили.

Впрочем, заявив об отставке, Саакашвили тут же пообещал, что из политики не уйдет – его связывают с новой партией "Хвиля".