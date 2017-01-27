Санкции в отношении России должны сохраняться до полного выполнения минских соглашений – Мэй

Сегодня, 21:11

По ее словам, позиция Великобритании по санкциям в отношении России предельно ясн

 

Тереза Мэй, фото AFP
Тереза Мэй, фото AFP

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон выступает за сохранение санкций в отношении России, пока минские соглашения не будут исполнены полностью.

"Позиция Великобритании по санкциям в отношении России предельно ясна. Мы будем настаивать на сохранении санкции, пока минские соглашения не будут полностью выполнены", – заявила Т.Мэй на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

При этом она отметила, что эту же позиция Великобритания отстаивает и в ЕС.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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