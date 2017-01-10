Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости политики Новости политики
Савченко: Есть еще один список, но я не могу его опубликовать http://www.segodnya.ua/img/article/7869/80_main.1484063888.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/80_tn.1484063888.jpg Политика Парламентарий объяснила, что в этом списке находятся люди, которых разыскивают

Савченко: Есть еще один список, но я не могу его опубликовать

Сегодня, 17:57

Парламентарий объяснила, что в этом списке находятся люди, которых разыскивают

Надежда Савченко. Фото: AFP
Надежда Савченко. Фото: AFP

Народный депутат Надежда Савченко на брифинге во вторник сообщила, что существует еще один список людей, но он еще не готов до конца и требует проверки.

"Есть еще один список, который я недообработала и не могу его публиковать, потому что не знаю соответствие этого списка. Это список тех, кого разыскивают. Непонятно, сколько из этих людей остаются живыми. Это нужно будет также рано или поздно принять", – сказала она.

Как сообщалось, сегодня Савченко обнародовала списки украинцев, которые находятся в плену либо считаются пропавшими без вести на оккупированной территории Донбасса и в России, а также фамилии лиц, которых требуют выдать боевики т.н. "ДНР" и "ЛНР"
Донбасс, заложники, розыск, боевики, савченко, список, пленные

Вы сейчас просматриваете новость "Савченко: Есть еще один список, но я не могу его опубликовать". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Надежда Савченко. Фото: rbc.ua

Савченко объяснила, зачем выложила списки пленных

Сегодня, 17:38

Нардеп считает, что так удастся избежать дальнейших спекуляций на тему обмена

Политика

Руководитель группы по обмену пленными "Патриот" Олег Котенко. Фото: Facebook

Один из переговорщиков раскритиковал обнародование Савченко списков пленных

Сегодня, 17:09

Обнародование данных может вызвать возмущение о родственников пленников, так как они могут не найти в списках своих родных

Политика

Надежда Савченко. Фото: AFP

Политолог рассказал, откуда у Савченко могли появиться списки пленных

Сегодня, 15:20

Савченко использует процесс обмена пленными в выгоду для себя, для нее это возможность реализовать себя, считает эксперт

Политика

Надежда Савченко. Фото: AFP

Савченко предложила заменить украинских переговорщиков в Минске

Сегодня, 14:21

Политик считает, что на место нынешних представителей Украины в минских переговорах должны прийти более профессиональные люди

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.