Савченко: Есть еще один список, но я не могу его опубликовать
Парламентарий объяснила, что в этом списке находятся люди, которых разыскивают
Народный депутат Надежда Савченко на брифинге во вторник сообщила, что существует еще один список людей, но он еще не готов до конца и требует проверки.
"Есть еще один список, который я недообработала и не могу его публиковать, потому что не знаю соответствие этого списка. Это список тех, кого разыскивают. Непонятно, сколько из этих людей остаются живыми. Это нужно будет также рано или поздно принять", – сказала она.
Как сообщалось, сегодня Савченко обнародовала списки украинцев, которые находятся в плену либо считаются пропавшими без вести на оккупированной территории Донбасса и в России, а также фамилии лиц, которых требуют выдать боевики т.н. "ДНР" и "ЛНР"
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