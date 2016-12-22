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Савченко не должно быть в ПАСЕ – нардеп http://www.segodnya.ua/img/article/7819/26_main.1482397920.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/26_tn.1482397920.jpg Политика Ее включили в состав делегации, чтоб вытащить из России, однако теперь ее миссия выполнена, считает политик

Савченко не должно быть в ПАСЕ – нардеп

Сегодня, 11:08

Ее включили в состав делегации, чтоб вытащить из России, однако теперь ее миссия выполнена, считает политик

Савченко на заседании ПАСЕ. Фото: AFP
Савченко на заседании ПАСЕ. Фото: AFP

Народного депутата Надежды Савченко не должно быть в составе украинской делегации в ПАСЕ, так как у нее нет международного опыта, однако на ее исключение может не хватить голосов в парламенте. Об этом заявил нардеп от "Батькивщины" Алексей Рябчин, передает 112.ua.

Он отметил, что ее включили в состав делегации, чтоб вытащить из России, однако теперь ее миссия выполнена.

"Я так понимаю, что у наших коллег по парламенту возникло желание исключить ее (Савченко, – ред.) из делегации ПАСЕ, потому что фактически она выполнила свою миссию. Она не должна была быть в ПАСЕ, так как у нее нет международного опыта. Ее туда включили, чтобы вытащить из России. Именно поэтому возникло это постановление, которое сегодня будет в повестке дня. Единственное, за что я переживаю, что сегодня не будет так много депутатов. Мне кажется, что сегодня вообще не будет результативных голосований. Я могу ошибаться, но по ощущениям может быть таким образом", – говорит Рябчин.

Как известно, сегодня у народных депутатов в повестке дня среди минимум 30 законодательных инициатив есть вопрос членства Надежды Савченко в украинской делегации в ПАСЕ.
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