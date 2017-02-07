Савченко не пустили на оружейный завод в Виннице (видео)

Сегодня, 12:07

Активисты заявили, что не дадут доступ Савченко к военному объекту, которую они считают агентом Кремля


Народный депутат Надежда Савченко совершила неудачную попытку попасть на военный завод "Форт" в Виннице, куда ее не пустили активисты. Об этом сообщает блогер Мирослав Олешко на своей странице в Facebook.

По его словам, Савченко пыталась пробраться на оружейный завод "Форт", перебравшись через забор, а затем поехала на суд защищать женщину, которая "кинула" людей на квартиры.

"Почему вы пытались попасть на "Форт", узнать государственные тайны? Вы агент Кремля? Через вас погибло так много ребят, а вы ездите не переговоры с врагом...", – спросил один из активистов, на что нардеп ответила: "Я на все вам отвечу в письменной форме, сделайте мне официальное обращение к депутату".

"Мы не знаем, чьим депутатом она есть. От сообщества ветеранов войны в Виннице мы отмечаем, что на такой объект, как "Форт", мы ее не пустим. И противостоять ей будет не только милиция, но и ребята, которые воевали, никто не допустит подобных моментов. Приезжать на суд и отстаивать права граждан, это ее право. Пусть делает. А приехать на режимный объект – нет", – сказал активист.
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"Сегодня"

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