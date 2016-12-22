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Савченко о главарях боевиков: Они измучены, устали от войны и жалеют о ее начале http://www.segodnya.ua/img/article/7821/49_main.1482422605.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/49_tn.1482422605.jpg Политика Нардеп назвала Захарченко и Плотницкого "умными людьми, которые очень трезво оценивают ситуацию"

Савченко о главарях боевиков: Они измучены, устали от войны и жалеют о ее начале

Сегодня, 18:02

Нардеп назвала Захарченко и Плотницкого "умными людьми, которые очень трезво оценивают ситуацию"

Надежда Савченко. Фото: ТАСС
Надежда Савченко. Фото: ТАСС

Народный депутат Надежда Савченко, находящаяся в командировке в Германии, рассказала немцам о своей встрече с главами так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким, передает Корреспондент.

Выступая на пресс-конференции в Берлине, она назвала их умными людьми, которые устали от военных действий.

"Я увидела людей, в первую очередь. Причем людей замученных, которые так же устали от войны, которые так же жалеют, что война есть. Которые затравлены и из-за этого злые, которые прекрасно понимают, что обманулись в своих надеждах на Россию. Я встретила там умных людей, которые очень трезво оценивают ситуацию", – сказала Савченко.

По мнению депутата, Плотницкий и Захарченко не хотят продолжения войны, так же, как и она.

"Просто не все можно остановить в один момент", – добавила депутат.

Напомним, что после того, как Савченко тайно встретилась в главарями боевиков, ее начали сильно критиковать. А вслед за этим нардепа исключили из фракции "Батькивщины" и из делегации в ПАСЕ.

Савченко о главарях боевиков: Они сожалеют, измучены и устали от войны

Нардеп назвала Захарченко и Плотницкого "умными людьми, которые очень трезво оценивают ситуацию"

 

Народный депутат Надежда Савченко, находящаяся в командировке в Германии, рассказала немцам о своей встрече с главами так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

 

Выступая на пресс-конференции в Берлине, она назвала их умными людьми, которые устали от военных действий.

 

"Я увидела людей, в первую очередь. Причем людей замученных, которые так же устали от войны, которые так же жалеют, что война есть. Которые затравлены и из-за этого злые, которые прекрасно понимают, что обманулись в своих надеждах на Россию. Я встретила там умных людей, которые очень трезво оценивают ситуацию", – сказала Савченко.

 

По мнению депутата, Плотницкий и Захарченко не хотят продолжения войны, так же, как и она.

 

"Просто не все можно остановить в один момент", – добавила депутат.

 
война, Донбасс, захарченко, боевики, савченко, ДНР, ЛНР, плотницкий, главари

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