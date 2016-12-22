Савченко о главарях боевиков: Они измучены, устали от войны и жалеют о ее начале

Нардеп назвала Захарченко и Плотницкого "умными людьми, которые очень трезво оценивают ситуацию"

Народный депутат Надежда Савченко, находящаяся в командировке в Германии, рассказала немцам о своей встрече с главами так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким, передает Корреспондент.

Выступая на пресс-конференции в Берлине, она назвала их умными людьми, которые устали от военных действий.

"Я увидела людей, в первую очередь. Причем людей замученных, которые так же устали от войны, которые так же жалеют, что война есть. Которые затравлены и из-за этого злые, которые прекрасно понимают, что обманулись в своих надеждах на Россию. Я встретила там умных людей, которые очень трезво оценивают ситуацию", – сказала Савченко.

По мнению депутата, Плотницкий и Захарченко не хотят продолжения войны, так же, как и она.

"Просто не все можно остановить в один момент", – добавила депутат.

Напомним, что после того, как Савченко тайно встретилась в главарями боевиков, ее начали сильно критиковать. А вслед за этим нардепа исключили из фракции "Батькивщины" и из делегации в ПАСЕ.

Савченко о главарях боевиков: Они сожалеют, измучены и устали от войны

Нардеп назвала Захарченко и Плотницкого "умными людьми, которые очень трезво оценивают ситуацию"

Народный депутат Надежда Савченко, находящаяся в командировке в Германии, рассказала немцам о своей встрече с главами так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Выступая на пресс-конференции в Берлине, она назвала их умными людьми, которые устали от военных действий.

"Я увидела людей, в первую очередь. Причем людей замученных, которые так же устали от войны, которые так же жалеют, что война есть. Которые затравлены и из-за этого злые, которые прекрасно понимают, что обманулись в своих надеждах на Россию. Я встретила там умных людей, которые очень трезво оценивают ситуацию", – сказала Савченко.

По мнению депутата, Плотницкий и Захарченко не хотят продолжения войны, так же, как и она.

"Просто не все можно остановить в один момент", – добавила депутат.