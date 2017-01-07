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Савченко обещает скоро обнародовать списки военнопленных и пропавших без вести http://www.segodnya.ua/img/article/7861/49_main.1483780539.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/49_tn.1483780539.jpg Политика Депутат рассказала, что собрала информацию во время встречи с боевиками и представителями РФ в Минске

Савченко обещает скоро обнародовать списки военнопленных и пропавших без вести

Сегодня, 11:11

Депутат рассказала, что собрала информацию во время встречи с боевиками и представителями РФ в Минске

Надежда Савченко. Фото: facebook.com
Надежда Савченко. Фото: facebook.com

Народный депутат Украины Надежда Савченко планирует в ближайшее время обнародовать списки военнопленных и пропавших без вести на Донбассе.

"Списки военнопленных и пропавших без вести, которые я получила по результатам встречи в Минске, а также собранные мной с момента моего освобождения из российского плена, я обнародую в ближайшее время", – написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, Савченко подтвердила, что 7 декабря 2016 года находилась в Минске и встречалась с представителями РФ и лидерами так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким. По ее словам, основной целью встречи была необходимость решения вопроса обмена пленными. Встреча вызвала неоднозначную реакцию в Украине, в частности, обвинения Савченко в предательстве Украины в интересах Кремля.
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Источник:

"Сегодня"

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