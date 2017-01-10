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Савченко объяснила, зачем выложила списки пленных http://www.segodnya.ua/img/article/7869/71_main.1484062724.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/71_tn.1484062724.jpg Политика Нардеп считает, что так удастся избежать дальнейших спекуляций на тему обмена

Савченко объяснила, зачем выложила списки пленных

Сегодня, 17:38

Нардеп считает, что так удастся избежать дальнейших спекуляций на тему обмена

Надежда Савченко. Фото: rbc.ua
Надежда Савченко. Фото: rbc.ua

Народный депутат Украины Надежда Савченко, которая сегодня обнародовала списки заложников Кремля и пророссийских боевиков, объяснила свой поступок.

"В списках показано, что все те несогласования, которые постоянно объявлялись после Минских переговоров нашей группой, которая там работает, когда они объясняли, что там есть много несовпадений или пересечений одних списков с другими, – я выделила оранжевым цветом тех людей, которые являются гражданами России, которые являются российскими военными, которые приходили и выполняли задание убивать наших людей в Украине. Они попадают в списки от "Д/ЛНР". Эти люди – обменный материал, равноценный нашим политзаключенным, которые сидят сейчас в России и в оккупированном Крыму. Остальные списки – это равноценный обмен наших пленных, находящихся в "ЛНР" и "ДНР". Эти люди есть, списки подтверждены. Люди там находятся и реально живы в настоящее время", – сказала она на брифинге во вторник.

По словам нардепа, после обнародования этих списков никто больше не сможет спекулировать на теме обмена пленными.

"Это закончит спекуляции и даст возможность открыть это окно до конца зимы и сделать обмен всех на всех. Для этого необходимы только лишь старания и желание всех людей работать в отдельном направлении, а не спекулировать на этом и делать на этом политические маневры. Меня вытаскивали два года. Моя сестра делала мой процесс максимально открытым, мои адвокаты делали мой процесс максимально открытым. Сейчас я хочу помочь всем людям, которые находятся в плену, хочу помочь их родным. Родные не единожды обращались ко мне и просили: "Запишите моего ребенка, я не могу его найти, спросите у кого-нибудь". Родители не были против, чтобы эти списки были открытыми. Они хотят помощи. Так же, как хотели моя мать и сестра", – добавила Савченко.

Как сообщалось, сегодня Савченко обнародовала списки украинцев, которые находятся в плену либо считаются пропавшими без вести на оккупированной территории Донбасса и в России, а также фамилии лиц, которых требуют выдать боевики т.н. "ДНР" и "ЛНР"
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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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