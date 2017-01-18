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Савченко ответила на обвинения в госизмене http://www.segodnya.ua/img/article/7894/95_main.1484750370.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/95_tn.1484750370.jpg Политика Нардеп считает, что своими действиями и высказываниями закон она не нарушала, и государственную тайну хранила

Савченко ответила на обвинения в госизмене

Сегодня, 16:39

Нардеп считает, что своими действиями и высказываниями закон она не нарушала, и государственную тайну хранила

Надежда Савченко. Фото: &quot;Обозреватель&quot;
Надежда Савченко. Фото: "Обозреватель"

Народный депутат Надежда Савченко отвергает обвинения в госизмене, прозвучавшие на заседании Комитета ВР по нацбезопасности в ее адрес. Об этом она заявила во время заседания.

Нардеп считает, что своими действиями и высказываниями закон она не нарушала, и государственную тайну хранила.

"Как бы кто ни критиковал меня, закон я не нарушила, государственную тайну хранить я умею. Я не признаю никаких обвинений, которые были высказаны против меня, в том числе включая госизмену", — заявила Савченко.

Кроме того, Савченко напомнила членам Комитета, как многие политики пиарились на ее имени, пока она была в плену.

"Вы показали первые, что такое предательство. Вы показали это примером на весь мир. Вам теперь должно быть стыдно не только перед украинцами, но и перед всем мировым обществом, Европарламентом за ваше поведение. Если вы говорите, что вас так легко обмануть, и вы обманывали сами себя все два года, пока я сидела, делая из меня звезду и героя. Я вас об этом не просила. Вы сами себя обманывали и обманывали людей", – сказала Савченко.

Как сообщалось, Комитет по вопросам регламента Верховной Рады Украины принял решение рекомендовать определиться с позицией по проекту постановления об исключении народного депутата Надежды Савченко из состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны путем вынесения на голосование в сессионном зале.

Отметим, что поводом для изгнания Савченко из Комитета по нацбезопасности и обвинений в госизмене стала ее тайная встрече в Минске с главарями "ДНР" и "ДНР", о которой сообщалось 11 декабря. В СМИ появилась информация, что депутат несколько часов общалась с Захарченко и Плотницким, а саму встречу в Минске организовала Федеральная служба безопасности России при содействии посольства РФ в Беларуси.
обвинения, комитет, нардеп, савченко, госизмена

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Источник:

"Сегодня"

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