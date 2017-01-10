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Савченко по приглашению евродепутата посетит Чехию http://www.segodnya.ua/img/article/7867/35_main.1484037177.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/35_tn.1484037177.jpg Политика Депутат Европарламента пригласил украинского политика в Прагу, где она проведет ряд встреч

Савченко по приглашению евродепутата посетит Чехию

Сегодня, 10:33

Депутат Европарламента пригласил украинского политика в Прагу, где она проведет ряд встреч

Савченко собралась в Чехию. Фото: tonkosti.ru
Савченко собралась в Чехию. Фото: tonkosti.ru

Народный депутат Надежда Савченко отправится в Чехию для встречи с местными политиками и представителями неправительственных организаций. Об этом рассказал евродепутат от Чехии Павел Свобода, передает Радио Свобода.

Он напомнил, как голодал с другими своими коллегами в поддержку освобождения Савченко из российского плена.

"Я знаю, что многие люди в Чехии выступили, чтобы поддержать ее. Я также участвовал в протестном голодании за освобождение Савченко вместе с моими коллегами из Европарламента, где, собственно, я и встретил Надежду", – рассказал евродепутат.

По его словам, Савченко выразила желание лучше познакомиться с Прагой, где она ранее провела несколько незапланированных часов, когда летела в Брюссель, а также встретиться с рядом политиков и другими неправительственными лицами, поговорить с членами чешского парламента.

Он отметил, что Савченко прибудет в Чехию в среду, 11 января, и пробудет там три дня.

Ранее Надежда Савченко рассказывала, как закончить войну на Донбассе уже в 2017 году. По ее словам, пока конфликт будет выгоден в финансовом плане, конца войне не будет.
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